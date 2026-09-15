Nemzeti Sportrádió

Oroszország 2027-től ismét rendezhet világversenyeket tekvandóban

2026.09.15. 14:55
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
Oroszország enyhítés tekvandó szankciók
Oroszország már 2027-ben nemzetközi tekvondóversenyeknek adhat otthont, miután az olimpiai sportág világszövetsége (WT) feloldotta az ottani viadalok megrendezését tiltó korlátozásokat – adta hírül az orosz szövetség.

Az ukrajnai háború 2022 februári kezdetét követően a WT kitiltotta eseményeiről az orosz tekvandósokat, majd 2023-tól a sportolók egy része már elindulhatott a világbajnokságokon semleges színekben. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) idén nyáron javasolta, hogy a nemzetközi szövetségek oldják fel az oroszokra vonatkozó korlátozásokat. A World Taekwondo január végén engedélyezte felnőtt sportolók számára is a versenyein való részvételt úgy, hogy nemzeti szimbólumaikat – zászlót, himnuszt – is használhatják, s a folyamat részeként járult hozzá most a jövőbeli nagy viadalok oroszországi rendezéséhez is.

Az idei versenynaptár következő kiemelkedő eseménye a WT formagyakorlat-világbajnoksága, amely ezen ahéten szerdától zajlik a dél-koreai Cshoncsonban. A magyarok számára sikeres volt a májusi, müncheni Európa-bajnokság: a küldöttség öt dobogós helyezést harcolt ki, Salim Kamilah és az olimpiai bajnok Márton Viviana aranyérmet szerzett súlycsoportjában.
 

 

Oroszország enyhítés tekvandó szankciók
Legfrissebb hírek

Coe: Rendezni kell az orosz atléták elleni szankciók ügyét

Atlétika
2026.09.13. 14:43

Orosz szálak és FIFA-védelem: sikkasztási botrányba keveredett a korábbi sztárcsatár, Samuel Eto’o

Minden más foci
2026.09.11. 16:20

Kamila Valijeva továbbra sem kap semleges státuszt, így nem versenyezhet

Egyéb egyéni
2026.09.10. 18:26

Márton Luana kilencedik lett a koreai tekvandó GP-n

Egyéb egyéni
2026.09.07. 11:53

Nemzeti zászlóval és himnusszal versenyezhetnek az orosz lovasok

Egyéb egyéni
2026.09.02. 22:11

Tekvandó: Józsa Levente győzött Rigában

Egyéb egyéni
2026.08.30. 18:32

Női tekvandó-vb: Patakfalvy Luca kilencedik lett

Egyéb egyéni
2026.08.30. 09:59

Négy magyar indul a női tekvandó-vb-n

Egyéb egyéni
2026.08.26. 08:40