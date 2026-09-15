Oroszország 2027-től ismét rendezhet világversenyeket tekvandóban

Az ukrajnai háború 2022 februári kezdetét követően a WT kitiltotta eseményeiről az orosz tekvandósokat, majd 2023-tól a sportolók egy része már elindulhatott a világbajnokságokon semleges színekben. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) idén nyáron javasolta, hogy a nemzetközi szövetségek oldják fel az oroszokra vonatkozó korlátozásokat. A World Taekwondo január végén engedélyezte felnőtt sportolók számára is a versenyein való részvételt úgy, hogy nemzeti szimbólumaikat – zászlót, himnuszt – is használhatják, s a folyamat részeként járult hozzá most a jövőbeli nagy viadalok oroszországi rendezéséhez is.

Az idei versenynaptár következő kiemelkedő eseménye a WT formagyakorlat-világbajnoksága, amely ezen ahéten szerdától zajlik a dél-koreai Cshoncsonban. A magyarok számára sikeres volt a májusi, müncheni Európa-bajnokság: a küldöttség öt dobogós helyezést harcolt ki, Salim Kamilah és az olimpiai bajnok Márton Viviana aranyérmet szerzett súlycsoportjában.

