Tekvandó: Józsa Levente győzött Rigában

Az olimpikon Józsa Levente győzött a 68 kilogrammosok mezőnyében a rigai G1-es besorolású tekvandóviadalon.
A magyar szövetség tájékoztatása szerint Józsa Levente „ellentmondást nem tűrően versenyzett és hódította el az aranyérmet”.
Összesen négy mérkőzést vívott a dobogó legfelső fokáig vezető úton, és egyetlen menetet sem engedett át az ellenfeleknek: mindegyik összecsapását magabiztosan, 2–0-ra nyerte meg, és ezzel a szerepléssel rendkívül értékes pontokat gyűjtött a Los Angeles-i olimpiai kvalifikációs sorozatban.
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