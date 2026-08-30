Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Puskás Akadémia–Ferencváros 2–2

Tekvandó: Józsa Levente győzött Rigában

2026.08.30. 18:32
null
Józsa Levente (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
tekvandó Józsa Levente Riga
Az olimpikon Józsa Levente győzött a 68 kilogrammosok mezőnyében a rigai G1-es besorolású tekvandóviadalon.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Józsa Levente „ellentmondást nem tűrően versenyzett és hódította el az aranyérmet”.

Összesen négy mérkőzést vívott a dobogó legfelső fokáig vezető úton, és egyetlen menetet sem engedett át az ellenfeleknek: mindegyik összecsapását magabiztosan, 2–0-ra nyerte meg, és ezzel a szerepléssel rendkívül értékes pontokat gyűjtött a Los Angeles-i olimpiai kvalifikációs sorozatban.

 

tekvandó Józsa Levente Riga
Legfrissebb hírek

Női tekvandó-vb: Patakfalvy Luca kilencedik lett

Egyéb egyéni
10 órája

Négy magyar indul a női tekvandó-vb-n

Egyéb egyéni
2026.08.26. 08:40

Márton Viviana változatlanul a tekvandós világranglista és olimpiai rangsor élén

Egyéb egyéni
2026.08.15. 11:55

Korai öngól okozta az ETO vesztét, Győrben fordítani kell a Riga ellen

Európa-konferencialiga
2026.08.06. 20:53

Efraín Juárez családként harcoló együttest akar látni a Riga FC ellen

Európa-konferencialiga
2026.08.06. 08:59

Patakfalvy Luca aranyérmes a Portugál Openen

Egyéb egyéni
2026.07.27. 08:48

Már csak az olimpiai arany hiányzik – interjú Salim Omar Gergellyel

Egyéb egyéni
2026.07.16. 08:23

Nem az olimpia a legfontosabb, hanem hogy jól érezzék magukat a gyerekek – ez Salim Gergely filozófiája

Egyéb egyéni
2026.07.14. 10:00