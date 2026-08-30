Tekvandó: Józsa Levente győzött Rigában

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Józsa Levente „ellentmondást nem tűrően versenyzett és hódította el az aranyérmet”.

Összesen négy mérkőzést vívott a dobogó legfelső fokáig vezető úton, és egyetlen menetet sem engedett át az ellenfeleknek: mindegyik összecsapását magabiztosan, 2–0-ra nyerte meg, és ezzel a szerepléssel rendkívül értékes pontokat gyűjtött a Los Angeles-i olimpiai kvalifikációs sorozatban.