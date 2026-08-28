Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: Szántosi Dávid párosban ezüstérmet szerzett Olomoucban

SZ. M.SZ. M.
2026.08.28. 18:18
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Szántosi Dávid (jobbra) és Mateusz Zalewski szépen csillogó ezüsttel zárta a csehországi WTT-versenyt (Fotó: WTT)
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WTT Olomouc Szántosi Dávid asztalitenisz
A Szántosi Dávid, Mateusz Zalewski magyar, lengyel páros az asztalitenisz WTT-sorozat olomouci állomásának döntőjében 3:1-es vereséget szenvedett a negyedik helyen kiemelt indiai Ankur Bhattacsardzsi, Akas Pal kettőstől.

Az olomouci WTT-versenyen egyetlen magyarként induló Szántosi Dávid egyesben is jól teljesített, hiszen a chilei Felipe Olivares és az első helyen kiemelt cseh Lubomír Jancarík legyőzésével a nyolcaddöntőig jutott, igaz, ott már nem bírt a francia Denis Dorcescuval, párosban viszont még ennél is magasabbra tette a lécet. A lengyel Mateusz Zalewskivel alkotott kooperációja nagyszerűen menetelt fordulóról fordulóra, míg eljutott az indiai Ankur Bhattacsardzsi, Akas Pal kettős elleni döntőig.

A negyedik helyen kiemelt ázsiai duó fináléba kerülése kevésbé számít meglepetésnek, mint az, hogy Szántosiék idáig verekedték magukat, az aranycsata pedig ennek megfelelően alakult. A magyar, lengyel egység a második szettben meglepte az indiaiakat, a többi játszma hajrája azonban az ázsiaiaknak sikerült jobban, ez pedig elég is volt a Bhattacsardzsi, Pal páros sikeréhez.

WTT-SOROZAT, FEEDER, OLOMOUC
Férfi páros, döntő
Bhattacsardzsi, Pal (indiaiak)–Szántosi Dávid, Zalewski (magyar, lengyel) 3:1 (8, –4, 11, 9)

 

WTT Olomouc Szántosi Dávid asztalitenisz
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