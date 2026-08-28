Asztalitenisz: Szántosi Dávid párosban ezüstérmet szerzett Olomoucban

Az olomouci WTT-versenyen egyetlen magyarként induló Szántosi Dávid egyesben is jól teljesített, hiszen a chilei Felipe Olivares és az első helyen kiemelt cseh Lubomír Jancarík legyőzésével a nyolcaddöntőig jutott, igaz, ott már nem bírt a francia Denis Dorcescuval, párosban viszont még ennél is magasabbra tette a lécet. A lengyel Mateusz Zalewskivel alkotott kooperációja nagyszerűen menetelt fordulóról fordulóra, míg eljutott az indiai Ankur Bhattacsardzsi, Akas Pal kettős elleni döntőig.

A negyedik helyen kiemelt ázsiai duó fináléba kerülése kevésbé számít meglepetésnek, mint az, hogy Szántosiék idáig verekedték magukat, az aranycsata pedig ennek megfelelően alakult. A magyar, lengyel egység a második szettben meglepte az indiaiakat, a többi játszma hajrája azonban az ázsiaiaknak sikerült jobban, ez pedig elég is volt a Bhattacsardzsi, Pal páros sikeréhez.

WTT-SOROZAT, FEEDER, OLOMOUC

Férfi páros, döntő

Bhattacsardzsi, Pal (indiaiak)–Szántosi Dávid, Zalewski (magyar, lengyel) 3:1 (8, –4, 11, 9)