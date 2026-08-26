Asztalitenisz: Szántosi Dávid bravúrgyőzelemmel jutott tovább

A WTT-sorozat Olomoucban zajló feeder besorolású versenyén Szántosi Dávid (világranglista-258.) egyesben a főtábla második fordulójában az első helyen kiemelt cseh Lubomir Jancarik ellen lépett asztalhoz.

Az ifjúsági Eb-aranyérmes magyar játékos hasonlóan kezdett, mint az első körben a chilei Felipe Olivares ellen, az első játszma ugyanis itt is a jóval rutinosabbnak számító, a világranglistán a 48. helyen álló ellenfélé lett, a folytatásban azonban magára talált, olyannyira, hogy 2:1-es vezetésnél a negyedik szettben már egy pillanatra sem adta át az előnyt a hazai közönség előtt játszó Jancariknak, s nem egészen fél óra alatt négy játszmában győzött. Szántosi kifejezetten jó napot zárt, ugyanis párosban is sikerrel vette az első akadályt, a nyolcaddöntőben a lengyel Mateusz Zalewski oldalán 3:1-re verte cseh Jakub Makara, Daniel Kostal duót.

Ami a folytatást illeti, Szántosinak csütörtökön az egyes nyolcaddöntőjében a francia Denis Dorcescu következik, párosban lengyel partnerével a finn Alex Naumi, Aleksi Rasanen kettős ellen pedig már a négy közé jutásért csatázhat.

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, FEEDER, OLOMOUC

Férfiak. Egyes. A 16 közé jutásért

Szántosi Dávid–Jancarík (cseh) 3:1 (–5, 7, 5, 7)

Páros. Nyolcaddöntő

Szántosi, Zalewski (magyar, lengyel)–Makara, Kostal (cseh) 3:1 (4, –9, 3, 5)