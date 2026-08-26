Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: Szántosi Dávid bravúrgyőzelemmel jutott tovább

SZ. M.SZ. M.
2026.08.26. 20:23
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Szántosi Dávid olomouci teljesítményére eddig nem lehet panasz (FOTÓ: WTT)
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Lubormír Jancarík Szántosi Dávid asztalitenisz
A csehországi WTT-versenyen Szántosi Dávid egyesben az első helyen kiemelt cseh Lubormír Jancaríkot legyőzve bejutott a nyolcaddöntőbe, míg a lengyel Mateusz Zalewski oldalán párosban már negyeddöntős.

A WTT-sorozat Olomoucban zajló feeder besorolású versenyén Szántosi Dávid (világranglista-258.) egyesben a főtábla második fordulójában az első helyen kiemelt cseh Lubomir Jancarik ellen lépett asztalhoz.

Az ifjúsági Eb-aranyérmes magyar játékos hasonlóan kezdett, mint az első körben a chilei Felipe Olivares ellen, az első játszma ugyanis itt is a jóval rutinosabbnak számító, a világranglistán a 48. helyen álló ellenfélé lett, a folytatásban azonban magára talált, olyannyira, hogy 2:1-es vezetésnél a negyedik szettben már egy pillanatra sem adta át az előnyt a hazai közönség előtt játszó Jancariknak, s nem egészen fél óra alatt négy játszmában győzött. Szántosi kifejezetten jó napot zárt, ugyanis párosban is sikerrel vette az első akadályt, a nyolcaddöntőben a lengyel Mateusz Zalewski oldalán 3:1-re verte cseh Jakub Makara, Daniel Kostal duót. 

Ami a folytatást illeti, Szántosinak csütörtökön az egyes nyolcaddöntőjében a francia Denis Dorcescu következik, párosban lengyel partnerével a finn Alex Naumi, Aleksi Rasanen kettős ellen pedig már a négy közé jutásért csatázhat.

ASZTALITENISZ
WTT-SOROZAT, FEEDER, OLOMOUC
Férfiak. Egyes. A 16 közé jutásért
Szántosi Dávid–Jancarík (cseh) 3:1 (–5, 7, 5, 7)
Páros. Nyolcaddöntő
Szántosi, Zalewski (magyar, lengyel)–Makara, Kostal (cseh) 3:1 (4, –9, 3, 5)

 

Lubormír Jancarík Szántosi Dávid asztalitenisz
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