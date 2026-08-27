Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: Szántosi Dávid párosban a döntőért játszhat Olomoucban

SZ. M.SZ. M.
2026.08.27. 13:38
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Szántosi Dávid párosban már biztosan érmes a csehországi WTT-versenyen (Fotó: WTT)
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WTT Olomouc WTT-sorozat Szántosi Dávid asztalitenisz
A csehországi WTT-versenyen a Szántosi Dávid és a lengyel Mateusz Zalewski alkotta páros bejutott az elődöntőbe, míg ifjúsági Európa-bajnokunk egyesben a nyolcaddöntőben búcsúzott.

Szántosi Dávid a WTT-sorozat Olomoucban zajló feeder besorolású versenyén párosban Mateusz Zalewskivel az oldalán továbbra is remekel: a magyar, lengyel kooperáció a negyeddöntőben a finn Alex Naumi, Aleksi Rasanen kettőst négy játszmában búcsúztatva bejutott az elődöntőbe. Szántosiéknak a döntőért az esti programban a szingapúri Izaac Quek, Josh Chu duóval kell megmérkőzniük.

Ifjúsági Eb-aranyérmesünk egyesben a főtáblán még szerdán előbb a chilei Felipe Olivarest, majd az első helyen kiemelt, hazai közönség előtt játszó cseh Lubomir Jancarikot is legyőzve bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol a francia Denis Dorcescu (világranglista-393.) következett. Szántosi (258.) ezúttal szinte végig szaladt az eredmény után, a francia 1:0-ra és 2:1-re is vezetett, a mindent eldöntő ötödik szettben 10:5-nél öt meccslabdája volt, s ugyan a magyar játékosnak ebből hármat sikerült hárítania, Dorcescu győzelmét nem tudta megakadályozni.

TENISZ
WTT-SOROZAT, FEEDER, OLOMOUC
Férfiak. Egyes. Nyolcaddöntő:
Dorcescu (francia)–Szántosi Dávid 3:2 (3, –7, 6, –6, 8)
Páros. Negyeddöntő:
Szántosi, Zalewski (magyar, lengyel)–Naumi, Rasanen (finn) 3:1 (7, –7, 5, 12)

 

WTT Olomouc WTT-sorozat Szántosi Dávid asztalitenisz
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