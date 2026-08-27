Asztalitenisz: BL-elittornát rendeznek péntektől Budaörsön

Az elmúlt negyedszázad legeredményesebb magyar csapata a Budaörsi SC női együttese, ehhez kétség sem férhet: itthon kilenc bajnoki cím mellett az öt ezüst-, és három bronzérem, nemzetközi téren pedig a Bajnokok Ligájában megszerzett második és harmadik hely, az Európa-kupában pedig az egy arany és két-két ezüst- és bronzérem bőven elég bizonyíték az állítás alátámasztására.

„Az európai sorozatokban elért eredményeknek is köszönhetjük, hogy olyan rangos eseményt sikerült Magyarországra hozni, amire klubszinten korábban még nem volt példa, de a pályázatunknak fontos része volt, hogy az asztaltenisz-szakosztályunk idén ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját” – mondta Somlyó Gergely, a budaörsi klub elnöke. S hogy konkretizáljuk, a magyar bajnok a női Bajnokok Ligája első csoportköre házigazdája lesz, ennek keretében a hétvégén a kontinens meghatározó együttesei közül nyolc áll asztalhoz a budaörsi sportcsarnokban.

A kiírás szerint az európai szövetség rangsorában első hat helyen kiemelt csapatok csak később kapcsolódnak be a küzdelmekbe, azaz most a 7–14. helyen rangsorolt együttesek kapnak lehetőséget. Az ETTU listáján a Budaörsi SC a középmezőnyben, azaz a 11. helyen szerepel, ami egyben azt is jelenti, hogy Bachman Péter edző játékosai nem feltétlenül továbbjutásra esélyesként várják a rajtot, ugyanis a hétvégén mindössze két együttes, a két négyes csoport győztese jut tovább. Viszont jó hír, hogy a többieknek sem ér véget az európai kupakaland, ugyanis a csoportok második, harmadik és negyedik helyezettjei a második számú kontinentális sorozatban, az Európa-kupában folytathatják.

Az esélyek tehát nem feltétlenül a budaörsiek mellett szólnak, az elmúlt években látott bravúrok okán azonban kijelenthető, a mieink ezúttal is mindent megtesznek a bravúr érdekében. Mivel a klubvezetés továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy kizárólag magyar játékosokat foglalkoztat – a légiósok nélküli nemzetközi szereplés ebben a sportágban is kivételesnek számít –, két rutinosabb asztaliteniszező, Madarász Dóra és Imre Leila mellett négy fiatal tehetség, Dohoczki Nóra, Szosznyák Emma, Muskó Liza és Váradi Emma alkotja Bachman Péter keretét.

A női Bajnokok Ligája első csoportkörének beosztása

A-csoport: Linz AG Froschberg (osztrák, 7. kiemelt), PGE Fibrain KU AZS Politechnika Rzeszow (lengyel, 10.), Miró Ganxets (spanyol, 12.), STK Dr. Casl (horvát, 14.)

B-csoport: ASD Quattro Mori (olasz, 8.), SKST Hodonín (cseh, 9.), Budaörsi SC (11.), Son Cladera TTC (spanyol, 13.)

A Budaörsi SC programja

Péntek, 16.30: –SKST Hodonin

Szombat, 16.30: –ASD Quattro Mori

Vasárnap, 16.30: –Son Cladera TTC