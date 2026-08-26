Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: Szántosi Dávid győzelemmel rajtolt Csehországban

SZ. M.SZ. M.
2026.08.26. 13:56
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Szántosi Dávid biztató játékkal mutatkozott be (Fotó: WTT)
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WTT WTT-sorozat Szántosi Dávid asztalitenisz
A főtábláról rajtoló Szántosi Dávid az első fordulóban ötjátszmás meccsen legyőzte a chilei Felipe Olivarest a WTT-sorozat csehországi állomásán.

A WTT-sorozat feeder besorolású versenyén, a csehországi Olomoucban az ifjúsági Európa-bajnoki aranyérmes Szántosi Dávid révén vagyunk érdekeltek. A világranglistán 258. helyen álló magyar reménységet alapból a főtáblára sorolták, az első fordulóban a selejtezőt ugyancsak kihagyó chilei Felipe Olivares (268.) volt az ellenfele. A dél-amerikai kezdte jobban a mérkőzést, a második játszmától azonban már Szántosi is felvette a fonalat, 2:2 után pedig a mindent eldöntő ötödik szettben egyértelműen ellenfele fölé nőtt. 

A 20 éves magyar játékos a ma esti programban még kétszer áll asztalhoz, előbb a páros nyolcaddöntőjében a lengyel Mateusz Zalewski oldalán a cseh Jakub Makara, Daniel Kostal duó ellen játszik, majd egyesben a 16 közé jutásért az első helyen kiemelt cseh Lubomír Jancarík következik.

WTT-SOROZAT, FEEDER, OLOMOUC
Férfiak. Egyes
A 32 közé jutásért
Szántosi Dávid–Olivares (chilei) 3:2 (–5, 10, 11, –10, 5)

 

WTT WTT-sorozat Szántosi Dávid asztalitenisz
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