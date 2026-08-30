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NB I: Puskás Akadémia–Ferencváros 2–2

Asztalitenisz: győzelemmel köszönt el a BL első csoportkörétől a Budaörsi SC

SZ. M.SZ. M.
2026.08.30. 18:59
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Ezúttal Imre Leila volt a budaörsi együttes vezére (Fotó: Török Attila)
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asztalitenisz BL asztalitenisz Budaörs asztalitenisz
A Budaörsi SC női csapata két vereség után a spanyol Son Cladera TTC elleni 8:4-es sikerrel zárta le a BL első csoportkörét.

A szép búcsú reményében lépett asztalhoz a Budaörsi SC női csapata a Bajnokok Ligája hazai rendezésű első csoportkörében a spanyol Son Clader TTC ellen. Bachman Péter edző együttese már semmiképpen sem juthatott tovább a BL következő fordulójába – erre csak a csoportelsőnek van lehetősége – a harmadik hely azonban még elérhető volt, az Európa-kupa-szereplés pedig ettől függetlenül is biztosnak számított. Ennek megfelelően a legjobb hármas, vagyis a Madarász Dóra, Imre Leila, Dohoczki Nóra trió kapott bizalmat, még úgy is, hogy a napokban Madarász kisebb sérüléssel, Imre pedig vírusfertőzéssel bajlódott. A nehézségeken azonban most sikerült túllépni, a román (Adina Diaconu), a chilei (Paulina Vega) és a spanyol (Eugenia Sastre) játékossal felálló mallorcaiakat a kilencszeres magyar bajnok meggyőző teljesítménnyel győzte le úgy, hogy Imre négy, Madarász és Dohoczki pedig két-két játszmát tett be a közösbe.

„Úgy érzem, jobban akartuk a győzelmet, igazi csapatmunka volt – értékelt a budaörsiek edzője, Bachman Péter. – Szerencsére Imre Leila a másfél napos pihenő után jobban volt, ez lehetőséget kínált arra, hogy Madarász Dórát tehermentesítsük, s Dohoczki Nóra is sokat tett hozzá a sikerhez. A jelenlegi helyzetünket, az elmúlt hetek történéseit figyelembe véve elégedett vagyok az eredménnyel, mostantól készülünk az Európa-kupára.”

ASZTALITENISZ
BAJNOKOK LIGÁJA, NŐK, ELSŐ CSOPORTKÖR, BUDAÖRS
B-CSOPORT
Budaörsi SC–Son Cladera TTC (spanyol) 8:4
Imre Leila–Diaconu 4:11, 7:11, 11:8
Madarász Dóra–Vega 12:10, 11:9, 9:11
Dohoczki Nóra–Sastre 11:6, 7:11, 11:8
Imre–Vega 11:8, 11:4, 11:4

A-CSOPORT
STK Dr. Casl (horvát)–Miró Ganxets (spanyol) 8:2
Linz AG Froschberg (osztrák)–PGE Fibrain KU AZS Politechnika Rzeszow (lengyel) 8:1
A végeredmény: 
1. Linz AG Froschberg 24
2. STK Dr. Casl 23
3. Miró Ganxets 12
4. PGE Fibrain KU AZS Politechnika Rzeszow 9

 

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