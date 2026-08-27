Asztalitenisz: Szántosi Dávid párosban bejutott a döntőbe

Úgy tűnik, jó választás volt, hogy Szántosi Dávid és a lengyel Mateusz Zalewski együtt indult az olomouci feeder besorolású WTT-versenyen: a főtábláról rajtoló két fiatal előbb cseh, majd finn kettőst búcsúztatva bejutott a legjobb négy közé.

Az elődöntőben ázsiai ellenfél várt Szántosiékra, a harmadik helyen kiemelt szingapúri Izaac Quek, Josh Chu duó. A magyar, lengyel kooperáció nagyszerűen kezdve kétszettes előnyhöz jutott úgy, hogy ebben az időszakban a vezetést is alig adta ki a kezéből.

A szingapúriak a harmadik játszmára összekapták magukat, izgalmas végjátékban szépítettek, de ezzel csak átmenetileg tudták megtörni Szántosi és Zalewski lendületét, a két 20 éves reménység négy játszmában győzve bejutott a fináléba, s pénteken az indiai Ankur Bhattacharjee, Akash Pal kettőssel kell megküzdeniük az olomouci torna első helyéért.

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, FEEDER, OLOMOUC

Páros. Elődöntő:

Szántosi, Zalewski (magyar, lengyel)–Quek, Chu (szingapúri) 3:1 (5, 9, –9, 5)