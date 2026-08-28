Asztalitenisz: vereséggel kezdte a Budaörsi SC a BL-csoportkört

Nagy fába vágta a fejszéjét a Budaörsi SC, hiszen az asztalitenisz-szakosztály megalapításának 50. évfordulóján klubszinten hazánkban még nem látott rangos eseménynek, a női Bajnokok Ligája első csoportkörének ad otthont ezen a hétvégén. Az európai szövetség (ETTU) idény eleji rangsorában első hat helyen álló csapat kiemeltként a sorozat ezen szakaszát kihagyja, a 7–14. helyen rangsoroltak pedig két csoportban küzdenek a legjobb nyolc között még kiadó két helyért, ami azt jelenti, hogy a budaörsi torna után csak a két csoportgyőztes folytathatja a BL-ben, a többiek a második számú sorozatba, az Európa-kupába kerülnek.

A mérkőzések szisztémája valamelyest eltér a megszokottól: az adott találkozón belüli párharcokban három szettet játszanak, a csapatmeccsen pedig a megnyert játszmákat számolják, az az együttes nyer, amelyik előbb eléri a nyolc szettet. Az esélyeket illetően az ETTU kiemelési számai jó kiindulási alapnak számítanak, ez alapján előzetesen úgy lehetett kalkulálni – s ezt a kilencszeres magyar bajnokcsapat részéről Somlyó Gergely klubelnök is megerősítette –, hogy a 11. helyen rangsorolt Budaörsi SC-től bravúr kellene a BL-ben maradáshoz, reálisabb forgatókönyvnek tűnik, hogy a magyar együttes a hétvégét követően az Európa-kupában szerepel.

A Budaörsi SC – amely évtizedek óta tartja magát az elvhez, miszerint kizárólag magyar játékost foglalkoztat – a 9. helyen kiemelt cseh SKST Hodonin ellen mutatkozott be. Ami a kezdőcsapatot illeti, Bachman Péter edző döntése nem okozott meglepetést, vagyis a Madarász Dóra, Imre Leila, Dohoczki Nóra triónak szavazott bizalmat, míg az ellenfélnél a két légiós, az orosz Vlada Voronyina és a kínai Csang Pin-jüe mellett a cseh Marketa Sevcíková állt asztalhoz. Az esélyek inkább a csehek mellett szóltak, s az első párharc erre csak ráerősített, a 21 éves Voronyina három játszmát nyert Imre Leilával szemben. Madarászra várt talán a legnehezebb feladat, neki a Hodonin 27 éves kínai légiósa, Csang Pin-jüe jutott ellenfélül. Amint arra számítani lehetett, nem tudott pozitívan kijönni az összecsapásból, de egy szettet azért elvett az ázsiaitól, így két párharc után már 5:1-re vezetett a Hodonin, amikor a budaörsiek fiatal tehetsége, Dohoczki Nóra következett, míg a túloldalon a jóval rutinosabb, 28 esztendős Sevcíková állt. Dohoczki szépen bekezdett, az első játszmát elhozva 5:2-re szépített, ennél többre azonban már nem futotta, s mivel 7:2-es hátránynál Madarász sem tudta megállítani Voronyinát, a Budaörsi SC 8:2-es vereséggel zárta a csoportkör első fordulóját.

„Sajnos a felkészülésünk nem úgy alakult, ahogyan azt elterveztük – mondta a találkozót követően Bachman Péter edző. – Madarász Dóra korábbi sérülése kiújult, Imre Leila pedig vírusfertőzést kapott, ez alapjaiban határozta meg az ő játékukat és ezzel együtt az esélyeinket. A fiatal Dohoczki Nóra jól játszott, a további fejlődéshez szüksége van az ilyen hangulatú meccsekre. Ezzel a cseh csapattal az Európa-kupa tavalyi elődöntőjében egálmeccset vívtunk, csak aranyszettben kaptunk ki, azóta viszont két erős légióst került a Hodoninhoz, ez döntőnek bizonyult.”

NŐI ASZTELITENISZ BAJNOKOK LIGÁJA, ELSŐ CSOPORTKÖR (Budaörs)

B-CSOPORT

SKST Hodonin (cseh)–Budaörsi SC 8:2

Voronyina–Imre Leila 11:7, 11:4, 11:7

Csang Pin-jüe–Madarász Dóra 11:5, 3:11, 11:6

Sevcíková–Dohoczki Nóra 7:11, 11:2, 11:7

Voronyina–Madarász Dóra 11:3

A-CSOPORT

Miró Ganxets (spanyol)–PGE Fibrain KU AZS Politechnika Rzeszow (lengyel) 8:7

Linz AG Froschberg (osztrák)–STK Dr. Casl (horvát) 8:7