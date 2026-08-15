Nemzeti Sportrádió

Márton Viviana változatlanul a tekvandós világranglista és olimpiai rangsor élén

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.08.15. 11:55
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Márton Viviana (Fotó: Árvai Károly)
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tekvandó Márton Luana Márton Viviana
Márton Viviana vezeti augusztusban is a havonta frissülő tekvandós világranglistát és olimpiai rangsort.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a 2024-es ötkarikás bajnok 67 kilogrammban áll az élen az olimpiai kijutásért folyó versengésben, ugyanebben a súlycsoportban ikertestvére, Luana a hetedik.

Márton Viviana a világranglistán két kategóriában is a legjobbak között található: vezet a 67 kilósok között, míg negyedik 62 kilóban, nővére a 67 kg-ban nyolcadik.

A Salim családból az Európa-bajnok Kamilah 46 kg-ban negyedik az olimpiai rangsorban, 49 kilóban pedig harmadik a világranglistán. Bátyjai közül a világbajnok és Európa-bajnok Salim Omar Gergely a negyedik az ötkarikások 68 kilós kategóriájában, Salim Sharif Gergely pedig harmadik a világrangsorban a 63 kilogrammosok mezőnyében.

Rajtuk kívül az Eb-bronzérmes Patakfalvy Luca (világranglista: 10., olimpiai ranglista: 17.), továbbá Bailey Kelen (17. és 21.) is előkelő helyen képviseli a piros-fehér-zöld színeket.

A legjobb magyar pozíciók az augusztusi listákon
Olimpiai rangsor
Márton Viviana (67 kg) – 1. hely
Salim Omar Gergely (68 kg) – 4. hely
Salim Kamilah (49 kg) – 4. hely
Márton Luana (67 kg) – 7. hely

Világranglista
Márton Viviana (67 kg) – 1. hely
Salim Kamilah (46 kg) – 3. hely
Salim Sharif Gergely (63 kg) – 3. hely
Márton Viviana (62 kg) – 4. hely
Márton Luana (67 kg) – 8. hely

 

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