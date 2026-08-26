Nemzeti Sportrádió

Négy magyar indul a női tekvandó-vb-n

2026.08.26. 08:40
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Fotó: Facebook, Hungarian Taekwondo Federation - Magyar Taekwondo Szövetség
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Salim Kamilah tekvandó Patakfalvy Luca Márton Luana tekvandó-vb Márton Viviana
Négy magyar vesz részt a péntektől vasárnapig tartó női tekvandó-világbajnokságon, amelyet a kínai Tajjüanban rendeznek meg.

A hazai szövetség honlapja az előzetesében emlékeztet rá, hogy harmadszor kerül sor külön női vb-re, s az előzőn, tavaly az egyenlítői-guineai Malabóban a 2024-ben olimpiai bajnok Márton Viviana, valamint az előzőleg már kétszeres vb-győztes Márton Luana is aranyérmet nyert, Salim Kamilah pedig ötödik lett. A mostani világbajnokságra Patakfalvy Luca csatlakozik hozzájuk.

A magyarok programja: 
péntek: Márton Viviana (62 kg), Salim Kamilah (46 kg) 
vasárnap: Márton Luana (67 kg), Patakfalvy Luca (57 kg)

 

Salim Kamilah tekvandó Patakfalvy Luca Márton Luana tekvandó-vb Márton Viviana
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