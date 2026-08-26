Négy magyar indul a női tekvandó-vb-n

A hazai szövetség honlapja az előzetesében emlékeztet rá, hogy harmadszor kerül sor külön női vb-re, s az előzőn, tavaly az egyenlítői-guineai Malabóban a 2024-ben olimpiai bajnok Márton Viviana, valamint az előzőleg már kétszeres vb-győztes Márton Luana is aranyérmet nyert, Salim Kamilah pedig ötödik lett. A mostani világbajnokságra Patakfalvy Luca csatlakozik hozzájuk.

A magyarok programja:

péntek: Márton Viviana (62 kg), Salim Kamilah (46 kg)

vasárnap: Márton Luana (67 kg), Patakfalvy Luca (57 kg)