Négy magyar indul a női tekvandó-vb-n

Négy magyar vesz részt a péntektől vasárnapig tartó női tekvandó-világbajnokságon, amelyet a kínai Tajjüanban rendeznek meg.
A hazai szövetség honlapja az előzetesében emlékeztet rá, hogy harmadszor kerül sor külön női vb-re, s az előzőn, tavaly az egyenlítői-guineai Malabóban a 2024-ben olimpiai bajnok Márton Viviana, valamint az előzőleg már kétszeres vb-győztes Márton Luana is aranyérmet nyert, Salim Kamilah pedig ötödik lett. A mostani világbajnokságra Patakfalvy Luca csatlakozik hozzájuk.
A magyarok programja:
péntek: Márton Viviana (62 kg), Salim Kamilah (46 kg)
vasárnap: Márton Luana (67 kg), Patakfalvy Luca (57 kg)
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