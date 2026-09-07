Eddig gólpasszaival hódítja meg Barcelonát – sztárportré Anthony Gordonról



„Az FC Barcelonában játszani a lehető legnagyobb kiváltság, hiszen a világ legnagyobb klubja. Hatalmas felelősséggel jár, de készen állok rá. Minden trófeát meg akarok nyerni, különösen a Bajnokok Ligájáét” – nyilatkozta a szerződtetését követően Anthony Gordon, akit még a 2026-os világbajnokságot megelőzően mutattak be új klubjánál. A 25 esztendős angol szélső hazájával hetekkel később vb-bronzérmet ünnepelhetett, majd elkezdte a katalánoknál karrierje talán legfontosabb felkészülési időszakát. Van annyira jó játékos, hogy a Barcelona legújabb sztárja legyen? Túlárazott a 80 millió eurós vételára? Mekkora szerepet kaphat Hansi Flick csapatában? Portrénkban ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Anthony Gordon 2001. február 24-én ír és skót szülők gyerekeként Angliában, Liverpoolban látta meg a napvilágot, s bár a legtöbben Everton-nevelésként tartják számon – teljesen jogosan –, ifjúsági pályafutását a Liverpool FC akadémiáján kezdte el, ahonnan 11 éves korában eltanácsolták. Bár a város legnagyobb utánpótlás-nevelő műhelyében nem tartották elég tehetségesnek, megtalálta számításait az Everton kötelékében. Végigjárta a ranglétrát, 2017-ben, mindössze 16 esztendősen (néhány perc erejéig az Európa-ligában) már a felnőttek között is bemutatkozhatott, majd másfél évvel később U21-es Premier League-et nyert csapatával. 2020 őszén három PL-bajnoki jutott neki az Evertonnál, de fejlődése érdekében kölcsönadták a Championshipben szereplő Preston North Endnek, amelynél fél idény alatt – igaz, gól és gólpassz nélkül – bebizonyította, hogy csenevész testalkata ellenére igenis készen áll a férfias futballra.

Született: 2001. február 24., Liverpool

Állampolgársága: angol

Sportága: labdarúgás

Posztja: balszélső

Klubjai: Everton (2019–2023), Preston (2021, kölcsönben), Newcastle (2023–2026), FC Barcelona (2026–)

Válogatottsága/góljai: 25/4

Kiemelkedő eredményei: angol Ligakupa-győztes (2025), világbajnoki bronzérmes (2026), U21-es Európa-bajnok (2023) ANTHONY GORDON – névjegY

Mire a másodosztályból visszatért, már a 20. életévét is betöltötte, s ahogy említettük, mindössze három Premier League-meccs volt a lábaiban, így szinte sehol sem beszéltek róla a jövő nagy ígéreteként, de karrierjében innentől pörögtek fel az események. Gordon a 2021–2022-es évadban már 35 meccsen csaknem 2300 játékpercet töltött pályán az Evertonban az angol élvonalban

(4 gólt és 2 gólpasszt hozott össze), majd a 2022-es őszt is remek formában kezdte – mégis sokakat meglepett, amikor a bajnokságban addig három gólig jutó szélsőért 2023 januárjában 50 millió eurót fizetett a topcsapattá válást megcélzó PL-rivális, a Newcastle United. Gordont sokáig nevelőklubja, az Everton is jegelte, nem merte mély vízbe dobni, majd amikor megtette, bevált, de akkor is kérdésesnek tűnt, képes-e a legmagasabb szinten is teljesíteni.

A bemutatkozó idénye nem volt zökkenőmentes a Newcastle-nál, csupán egy gólt hozott össze, de csapatával kivívta a Bajnokok Ligája-indulást, ezzel pedig 22 évesen esélyt kapott rá, hogy az elit sorozatban is bemutatkozzon. A valódi áttörést egyértelműen a következő, 2023–2024-es évad hozta el neki, amikor csak a bajnokságban 11 gólt és 15 (!) gólpasszt jegyzett – mindkettő azóta is a karriercsúcsa. Bár a Newcastle nem tudott topcsapattá érni – részben a Premier League szigorú pénzügyi szabályai, részben a klubvezetőség hibás döntései miatt –, Gordon 2025-ben angol Ligakupa-győzelmet ünnepelhetett, valamint újbóli BL-indulást – vélhetően aztán az ott nyújtott teljesítménye hozta meg neki az idén nyári álomátigazolást.

A legutóbbi, 2025–2026-os idényben immár Alexander Isak nélkül kellett négy sorozatban is vitézkednie a Newcastle-nak, így Gordon – amikor egészséges volt – sokszor nemcsak a bal szélen játszott, hanem centerként is feltűnt, bizonyítva sokszínűségét. A PL-ben mindössze 1800 játékperc és nyolc kanadai pont állt a neve mellett, a Bajnokok Ligájában viszont remekelt, 10 gólt és 2 gólpasszt jegyzett, volt egy mesternégyese az alapszakaszt követően, s jól teljesített az FC Barcelonával szemben is a nyolcaddöntőben. Ha csapata nem is, ő korrekt, eredményes idényt zárt, azonban így is sokakat meglepett, amikor a Barcelona májusban bejelentette, hogy 80 millió euróért szerződtette – valószínűleg többnyire cserének.

Gordon hatalmas lendülettel, lelkesedéssel és elszántsággal vetette bele magát a munkába a katalánoknál a világbajnokság után, Hansi Flick vezetőedző és stábja – a fotók és videók tanúsága szerint – már jó adag izomtömeget is felépített rá a felkészülési időszakban, amelyet egyébiránt remekül zárt, csapata kulcsemberének bizonyult. Az angol támadó pontosan tudta, amikor aláírt, hogy eredetileg Raphinha és Lamine Yamal a Barca két kezdő szélsője, de amellett, hogy a támadósor bármelyik részén, akár tízesként vagy csatárként is bevethető, látta a múlt idényben, mekkora szerepet kapott a hasonló feltételekkel szembesülő honfitársa, Marcus Rashford, aki csereként és kezdőként is a legjobbat tudta kihozni magából.

Gordon egyébként szépen mutatkozott be a La Ligában: csereként beállva adott két gólpasszt az Elche ellen 5–0-ra megnyert első mérkőzésén, majd az Athletic Bilbao és a Rayo Vallecano elleni bajnokin is kezdett, egy sarkazós gólpasszt is kiosztott. Kiemelkedő passzkészség, nagy munkabírás, remek egy egyező készség, kiváló rúgótechnika és hullámzó befejezési hatékonyság – ezek Anthony Gordon jellemzői most, s mi is kíváncsian várjuk, játéka hogyan bontakozik ki a világ egyik legnagyobb klubjánál.

Cikkünk nyomtatott verziójának megjelenése után a Valencia ellen (5–0) is gólpasszal jelentkezett, 4 assziszttal pedig vezeti a ligát a vonatkozó rangsorban.

Az FC Barcelona szurkolói és a sportmédia java része is az anyagiak miatt kritizálta az Anthony Gordon-üzletet, pedig megvizsgálva a számokat, teljesen racionális döntést hozott Deco sportigazgató és Joan Laporta klubelnök. Marcus Rashford ugyan tényleg fantasztikus kölcsönidényt futott a Barcánál (14 gól és 15 gólpassz minden sorozatot figyelembe véve), az ő szerződésében egy azonnal fizetendő, 35 millió eurós vételi opció szerepelt, heti több mint 350 ezer eurós fizetéssel. Ezzel szemben Gordonért úgy fizetett 80 milliót, tehát 45 millió euróval többet a Barcelona, hogy ez az amortizációval az ötéves kontraktusa alatt eloszlik, ami évente mindössze 16 millió eurót jelent a klubnak a könyvelésben, a fizetése pedig hetente durván 340 ezer euró, tehát valamivel kevesebb. Vagyis a Barcelona hasonló fizetés mellett igazolt egy nagyon hasonló játékosprofilú, három évvel fiatalabb, a könyvelésbe jobban beilleszthető játékost. A számok tengerében

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. szeptember 5-i lapszámában jelent meg.)