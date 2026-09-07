DVTK: már nem Sántha Gergely a klub elnöke, de marad az elnökség tagja

Sántha Gergely eddigi elnök lemondott, az elnöki tisztséget átadja Oroszné Szász Zsuzsannának azzal a szándékkal, hogy megújuljon DVTK vezetése, és ezzel egy időben az elnökség nyolctagúvá bővüljön, ugyanakkor elnökségi tagként továbbra is támogatja az egyesület munkáját – adta hírül honlapján a Diósgyőri VTK.

Az új elnökségi modell célja, hogy a DVTK még szorosabban kapcsolódjon Miskolc és Észak-Magyarország társadalmi, gazdasági és sportszakmai közegéhez – írja a dvtk.eu. Ezért az elnökség olyan, a térséghez kötődő tagokkal bővül, akik tudásukkal, tapasztalatukkal és kapcsolatrendszerükkel aktívan kívánják támogatni a DVTK és a régió sportéletének fejlődését.

A klub közleménye szerint a DVTK az egyéni és olimpiai sportágak, az utánpótlás-nevelés, a tehetséggondozás és a versenysport meghatározó regionális szereplője. A megújuló elnökség – amelynek mindhárom új tagja miskolci – feladata ennek a szerepnek a további erősítése, valamint új együttműködések kialakítása a sport, az oktatás, a gazdaság és a helyi közösségek között. A cél egy aktív, cselekvő és regionálisan beágyazott vezetés kialakítása, amely hosszú távon is erősíti a DVTK szerepét Miskolcon és Észak-Magyarországon.

A DVTK labdarúgócsapata a klub új elnöksége alatt hétfő este lép először pályára, a Videoton vendégeként az NB II-ben: a 10. helyen álló fehérváriak fogadják a 14., és Takács Péter múlt heti leváltása után éppen új vezetőedzőt kereső diósgyőrieket (a hétfői meccsen ideiglenesen Kriston István irányítja a csapatot).

A DVTK új elnöksége:

Oroszné Szász Zsuzsanna elnök, a DVTK SE korábbi ügyvezető elnöke

Egri István, a DVTK Jegesmedvék szakosztályvezetője

Dr. Szabó Zsolt, a DVTK orvosigazgatója

Szinay Attila

Világi Péter, a DVTK kommunikációs- és marketingigazgatója

Szabó Tamás, a DVTK SE főtitkára

Tamás Gábor, a Diósgyőr FC Kft. cégvezetője

Sántha Gergely, a DVTK leköszönő elnöke

NB II

7. FORDULÓ

Hétfő, 19.30: Videoton FC Fehérvár–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!