Lehmann Csongor negyedik lett a SuperTri-döntőben

A versenyzők három szupersprinttávú triatlont teljesítettek, 300 méter úszással, 4 kilométer kerékpározással és 1.6 kilométer futással.

Az utolsó kör végén Matthew Hauser vezetett, Lehmann kapott egy öt másodperces időbüntetést, mert a sisakját nem a megfelelő helyre tette… Végül negyedikként haladt át a célvonalon, a győzelmet Hauser szerezte meg.

SUPERTRI-SOROZAT, JERSEY

Férfiak

1. Matthew Hauser (ausztrál) 52:06 perc

2. Wilde (új-zélandi) 7 másodperc h.

3. Kolkman (holland) 11 mp h.

4. Lehmann Csongor 16 mp h.