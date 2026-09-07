Lehmann Csongor negyedik lett a SuperTri-döntőben
A különleges formátumú Supertri-sorozatban tavaly egy 2. hellyel debütált Lehmann Csongor Torontóban, majd Jersey szigetén és a toulouse-i nagydöntőben is diadalmaskodott. Idén így alanyi jogon részt vehetett a fináléban.
A versenyzők három szupersprinttávú triatlont teljesítettek, 300 méter úszással, 4 kilométer kerékpározással és 1.6 kilométer futással.
Az utolsó kör végén Matthew Hauser vezetett, Lehmann kapott egy öt másodperces időbüntetést, mert a sisakját nem a megfelelő helyre tette… Végül negyedikként haladt át a célvonalon, a győzelmet Hauser szerezte meg.
SUPERTRI-SOROZAT, JERSEY
Férfiak
1. Matthew Hauser (ausztrál) 52:06 perc
2. Wilde (új-zélandi) 7 másodperc h.
3. Kolkman (holland) 11 mp h.
4. Lehmann Csongor 16 mp h.
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