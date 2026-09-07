Olasz Nagydíj: dolce vita és erődemonstráció a 20 éves Antonellitől – nemzetközi sajtóvisszhang

Olaszország
La Gazzetta dello Sport: „Kimi és egy legendás verseny. A huszonhat előzés a Formula–1 történetének egyik felejthetetlen győzelmét adta a világnak. Talán ez volt a végső bizonyítéka a 20 éves bolognai szenzációs tehetségének – ha egyáltalán további bizonyítékra volt szükség.”
Tuttosport: „Andrea Kimi Antonelli szenzációs: egy történelmi győzelem. Erődemonstráció a 20 éves olasztól – egy diadal, amelyet a pontverseny éllovasát biztató barátok és a lelátókat színültig megtöltő szurkolók ünnepeltek.”
Corriere dello Sport: „Antonelli ott volt Wimbledonban, amikor Sinner diadalmaskodott. Jannik a monzai paddockban volt, amikor Kimi bravúrral nyert. Véletlen egybeesés lenne? Ki tudja, de az olasz sportbarátok kétségtelenül az olasz sport két történelmi napját élvezhették egy olyan időszakban, amikor a futball kevés okot ad számukra az ünneplésre. Nehéz felfogni Antonelli teljesítményének teljes értékét; ezzel talán ő maga sincs még teljesen tisztában.”
Nagy-Britannia
The Sun: „Dolce vita. Kimi Antonelli zseniális visszatérése, a világbajnoki címet gyakorlatilag már most oda lehetne adni a Bolognában született 20 éves versenyzőnek, miután egy olyan futamon diadalmaskodott, amely George Russellnek és Lewis Hamiltonnak kínált nagy esélyt.”
Daily Mail: „George Russell vb-címről szőtt álmai szertefoszlottak, miután csapattársa, Kimi Antonelli megnyerte az Olasz Nagydíjat, és növelte előnyét a pontversenyben – annak ellenére, hogy a 19. helyről rajtolt.”
The Guardian: „Kimi Antonelli rendkívüli teljesítménnyel nyerte meg az Olasz Nagydíjat Monzában, a Mercedes versenyzője a 19. rajtkockáról küzdötte fel magát, és megszerezte első győzelmét hazai versenyén. Történelmi bravúr volt, amely során legyőzte csapattársát, George Russellt is.”
Spanyolország
Marca: „Legendás győzelem: Antonelli a mezőny végéről hódította meg Monzát.”
As: „Monza a pontversenyben éllovas helyi hős történelmi visszatérésének volt tanúja. Az olasz pilóta a mezőny végéről küzdötte fel magát, és egyértelműen legnagyobb futamgyőzelmét aratta. Antonelli 18 helyet jött fel a verseny során, így Farina és Ascari hagyományait követve hazai pályán nyert, míg a második Russell ismét elszalasztotta a lehetőséget, hogy komoly vb-esélyes legyen.”
Sport: „Kimi Antonelli a vasárnapi Olasz Nagydíjon aratott győzelmével történelmet írt: 1966 óta, amikor Ludovico Scarfiotti nyert egy Ferrarival, egyetlen olasz pilóta sem vitt véghez ilyen bravúrt hazai pályán. A fiatal bolognai versenyző minden korábbi teljesítményét felülmúlta, és szenzációs visszatérést produkált.”
Svájc
Blick: „Szenzációs Antonelli-győzelem – és horrorverseny a Ferrarinak. Mi állíthatja meg Kimi Antonellit ebben a szezonban? Nyilvánvalóan nem egy büntetés, ami a rajtrács végére száműzi őt.”
Ausztria
Oe24.at: „Monzai őrület! Antonelli a mezőny végéről nyert, és mindössze néhány nappal a huszadik születésnapját követően beteljesítette élete álmát: az olasz versenyző a hazai klasszikus viadalon, Monzában diadalmaskodott, és hetedik futamgyőzelmét követően a világbajnoki cím megszerzésének küszöbén áll. Mindez egy történelmi visszatérés után.”
Kurier: „Kimi Antonelli jelenleg saját külön ligájában versenyez, és ismét lenyűgözően bizonyította, hogy minden megvan benne, ami a világbajnoki címhez kell.”
Krone.at: „Máris eldőlt volna a Formula–1-ben a világbajnoki címért folytatott küzdelem? Micsoda elképesztő teljesítmény a bajnokságot vezető Kimi Antonellitől. Egy hihetetlen visszatérés után az olasz versenyző a monzai futam vége előtt nem sokkal precízen előzte meg csapattársát, világbajnoki riválisát, George Russellt is.”
Franciaország
Le Parisien: „Az álom csak néhány kanyarig tartott. Miután szombaton pályafutása leggyorsabb időmérőjét produkálta, és vasárnap az Olasz Nagydíjon a pole pozícióból rajtolhatott, Pierre Gasly nem tudta tartani a Mercedesek, a McLarenek, Max Verstappen és Lewis Hamilton tempóját.”
L'Equipe: „Egy akciódús verseny számtalan előzési manőverrel, piros zászlóval, virtuális biztonsági autós szakasszal – amely átrendezte a stratégiai kártyákat –, valamint Kimi Antonelli történelmi győzelmével. Ez az Olasz Nagydíj kétségtelenül a szezon egyik fénypontjaként vonul majd be a sportág történelmébe.”