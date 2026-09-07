Nemzeti Sportrádió

Olasz Nagydíj: dolce vita és erődemonstráció a 20 éves Antonellitől – nemzetközi sajtóvisszhang

2026.09.07. 11:12
Andrea Kimi Antonelli olasz zászlóval ünnepelt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Andrea Kimi Antonelli Olasz Nagydíj Formula–1 sajtóvisszhang
A nemzetközi sajtó dicshimnuszt zeng az olasz Andrea Kimi Antonelliről: a világbajnoki pontversenyben fölényesen vezető Mercedes-pilóta a vasárnapi Formula–1-es Olasz Nagydíjon a 19. helyről rajtolva, 26 előzést bemutatva győzött Monzában, és előnyét 66 pontosra növelte brit csapattársával, a futamon második George Russell-lel szemben.

Olaszország

La Gazzetta dello Sport: „Kimi és egy legendás verseny. A huszonhat előzés a Formula–1 történetének egyik felejthetetlen győzelmét adta a világnak. Talán ez volt a végső bizonyítéka a 20 éves bolognai szenzációs tehetségének – ha egyáltalán további bizonyítékra volt szükség.”

Tuttosport: „Andrea Kimi Antonelli szenzációs: egy történelmi győzelem. Erődemonstráció a 20 éves olasztól – egy diadal, amelyet a pontverseny éllovasát biztató barátok és a lelátókat színültig megtöltő szurkolók ünnepeltek.”

Corriere dello Sport: „Antonelli ott volt Wimbledonban, amikor Sinner diadalmaskodott. Jannik a monzai paddockban volt, amikor Kimi bravúrral nyert. Véletlen egybeesés lenne? Ki tudja, de az olasz sportbarátok kétségtelenül az olasz sport két történelmi napját élvezhették egy olyan időszakban, amikor a futball kevés okot ad számukra az ünneplésre. Nehéz felfogni Antonelli teljesítményének teljes értékét; ezzel talán ő maga sincs még teljesen tisztában.”

Nagy-Britannia

The Sun: „Dolce vita. Kimi Antonelli zseniális visszatérése, a világbajnoki címet gyakorlatilag már most oda lehetne adni a Bolognában született 20 éves versenyzőnek, miután egy olyan futamon diadalmaskodott, amely George Russellnek és Lewis Hamiltonnak kínált nagy esélyt.”

Daily Mail: „George Russell vb-címről szőtt álmai szertefoszlottak, miután csapattársa, Kimi Antonelli megnyerte az Olasz Nagydíjat, és növelte előnyét a pontversenyben – annak ellenére, hogy a 19. helyről rajtolt.”

F1
17 órája

Antonelli monzai győzelmével végleg eldőlt a bajnoki cím sorsa?

Az olasz egyáltalán nem számolt azzal, hogy a büntetése után a dobogó tetején ünnepelhet hazai közönség előtt.

The Guardian: „Kimi Antonelli rendkívüli teljesítménnyel nyerte meg az Olasz Nagydíjat Monzában, a Mercedes versenyzője a 19. rajtkockáról küzdötte fel magát, és megszerezte első győzelmét hazai versenyén. Történelmi bravúr volt, amely során legyőzte csapattársát, George Russellt is.”

Spanyolország

Marca: „Legendás győzelem: Antonelli a mezőny végéről hódította meg Monzát.”

As: „Monza a pontversenyben éllovas helyi hős történelmi visszatérésének volt tanúja. Az olasz pilóta a mezőny végéről küzdötte fel magát, és egyértelműen legnagyobb futamgyőzelmét aratta. Antonelli 18 helyet jött fel a verseny során, így Farina és Ascari hagyományait követve hazai pályán nyert, míg a második Russell ismét elszalasztotta a lehetőséget, hogy komoly vb-esélyes legyen.”

Sport: „Kimi Antonelli a vasárnapi Olasz Nagydíjon aratott győzelmével történelmet írt: 1966 óta, amikor Ludovico Scarfiotti nyert egy Ferrarival, egyetlen olasz pilóta sem vitt véghez ilyen bravúrt hazai pályán. A fiatal bolognai versenyző minden korábbi teljesítményét felülmúlta, és szenzációs visszatérést produkált.”

Svájc

Blick: „Szenzációs Antonelli-győzelem – és horrorverseny a Ferrarinak. Mi állíthatja meg Kimi Antonellit ebben a szezonban? Nyilvánvalóan nem egy büntetés, ami a rajtrács végére száműzi őt.”

F1
16 órája

Leclerc nem látott rendesen a jobb szemével a balesete után, további vizsgálatokon kell átesnie

Hamilton szerint már hetekkel ezelőtt csapatutasításokat kellett volna alkalmazniuk, és már túl sok pontot vesztett.

Ausztria

Oe24.at: „Monzai őrület! Antonelli a mezőny végéről nyert, és mindössze néhány nappal a huszadik születésnapját követően beteljesítette élete álmát: az olasz versenyző a hazai klasszikus viadalon, Monzában diadalmaskodott, és hetedik futamgyőzelmét követően a világbajnoki cím megszerzésének küszöbén áll. Mindez egy történelmi visszatérés után.”

Kurier: „Kimi Antonelli jelenleg saját külön ligájában versenyez, és ismét lenyűgözően bizonyította, hogy minden megvan benne, ami a világbajnoki címhez kell.”

Krone.at: „Máris eldőlt volna a Formula–1-ben a világbajnoki címért folytatott küzdelem? Micsoda elképesztő teljesítmény a bajnokságot vezető Kimi Antonellitől. Egy hihetetlen visszatérés után az olasz versenyző a monzai futam vége előtt nem sokkal precízen előzte meg csapattársát, világbajnoki riválisát, George Russellt is.”

Franciaország

Le Parisien: „Az álom csak néhány kanyarig tartott. Miután szombaton pályafutása leggyorsabb időmérőjét produkálta, és vasárnap az Olasz Nagydíjon a pole pozícióból rajtolhatott, Pierre Gasly nem tudta tartani a Mercedesek, a McLarenek, Max Verstappen és Lewis Hamilton tempóját.”

L'Equipe: „Egy akciódús verseny számtalan előzési manőverrel, piros zászlóval, virtuális biztonsági autós szakasszal – amely átrendezte a stratégiai kártyákat –, valamint Kimi Antonelli történelmi győzelmével. Ez az Olasz Nagydíj kétségtelenül a szezon egyik fénypontjaként vonul majd be a sportág történelmébe.”

 

Andrea Kimi Antonelli Olasz Nagydíj Formula–1 sajtóvisszhang
Legfrissebb hírek

Leclerc nem látott rendesen a jobb szemével a balesete után, további vizsgálatokon kell átesnie

F1
16 órája

Antonelli monzai győzelmével végleg eldőlt a bajnoki cím sorsa?

F1
17 órája

Népünnepély Monzában: Antonelli a 19. helyről indulva aratott győzelmet hazai közönség előtt

F1
19 órája

Leclerc tanácsokkal segítette Gaslyt, aki aztán mindenkit meglepett a pole-lal

F1
2026.09.05. 22:14

Antonelli jó csapattárs volt, Verstappen azonban keresztülhúzta Russell számításait Monzában

F1
2026.09.05. 21:31

Piastri büntetést kapott – változott az Olasz Nagydíj rajtsorrendje

F1
2026.09.05. 19:52

Gasly kilenc éve hajszolta a lehetőséget – vasárnap győzelemmel koronázná meg a monzai hétvégét

F1
2026.09.05. 18:21

Az Alpine ellopta a show-t: Gasly pole pozíciója után Russell szava is elakadt a monzai időmérőn

F1
2026.09.05. 17:05