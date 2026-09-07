Olasz Nagydíj: dolce vita és erődemonstráció a 20 éves Antonellitől – nemzetközi sajtóvisszhang

Olaszország

La Gazzetta dello Sport: „Kimi és egy legendás verseny. A huszonhat előzés a Formula–1 történetének egyik felejthetetlen győzelmét adta a világnak. Talán ez volt a végső bizonyítéka a 20 éves bolognai szenzációs tehetségének – ha egyáltalán további bizonyítékra volt szükség.”

Tuttosport: „Andrea Kimi Antonelli szenzációs: egy történelmi győzelem. Erődemonstráció a 20 éves olasztól – egy diadal, amelyet a pontverseny éllovasát biztató barátok és a lelátókat színültig megtöltő szurkolók ünnepeltek.”

Corriere dello Sport: „Antonelli ott volt Wimbledonban, amikor Sinner diadalmaskodott. Jannik a monzai paddockban volt, amikor Kimi bravúrral nyert. Véletlen egybeesés lenne? Ki tudja, de az olasz sportbarátok kétségtelenül az olasz sport két történelmi napját élvezhették egy olyan időszakban, amikor a futball kevés okot ad számukra az ünneplésre. Nehéz felfogni Antonelli teljesítményének teljes értékét; ezzel talán ő maga sincs még teljesen tisztában.”

Nagy-Britannia

The Sun: „Dolce vita. Kimi Antonelli zseniális visszatérése, a világbajnoki címet gyakorlatilag már most oda lehetne adni a Bolognában született 20 éves versenyzőnek, miután egy olyan futamon diadalmaskodott, amely George Russellnek és Lewis Hamiltonnak kínált nagy esélyt.”

Daily Mail: „George Russell vb-címről szőtt álmai szertefoszlottak, miután csapattársa, Kimi Antonelli megnyerte az Olasz Nagydíjat, és növelte előnyét a pontversenyben – annak ellenére, hogy a 19. helyről rajtolt.”