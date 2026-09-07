Gera Dániel üzeni: Srácok, irány a grund!

Továbbra is él a remek kezdeményezés, amely a grundélet felvirágoztatását tűzte ki célul – az ügy mögé már a kezdetektől fogva beállt Gera Dániel, az iráni Perszepolisz FC 31 éves, négyszeres válogatott labdarúgója (a játékossal kapcsolatos aktuális hír, hogy sérüléséből még nem épült fel, továbbra is fáj a sarka és a talpa).

„Három éve, hogy Terdik Gábor, a Grund Mozgalom Egyesület elnöke megkeresett ezzel a nagyszerű ötlettel kapcsolatban – mondta lapunknak Gera Dániel, a DVTK korábbi futballistája. – Nagyon szimpatikus volt, amit felvázolt, így azonnal igent mondtam. Akkor és most is úgy gondolom, hogy ez aktuális és jó kezdeményezés: fantasztikus lenne, ha újra benépesülnének a grundok! Még az én generációmból is sokan ott nőttek fel, nemcsak a futballt, hanem más sportágat is űztek a gyerekek, például kosárlabdáztak. Gáborék nagyon profi munkát végeznek, programokat szerveznek, és például az applikációban már amatőr csapatok is meccseket szervezhetnek egymás ellen. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége már segít minket, bízom benne, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség is követi, mi megtettük az első lépést, az MLSZ-t már három évvel ezelőtt megkerestük a kezdeményezéssel, és pozitív visszajelzést kaptunk az általunk felvázolt irányról. Azóta is keressük velük az együttműködés lehetőségét, és bízom benne, hogy hamarosan itt is előre tudunk lépni, hiszen a grundok újraélesztése közös érdekünk. Különösen fontos lehet ez azokon a településeken, ahol nincs profi klub, a gyerekek ott is megtehetik az első lépéseket a sportban, közösségben játszhatnak, és idővel mindez a magyar sport számára is szélesebb utánpótlásbázist teremthet.”

Megkerestük a grundmozgalom megálmodóját, Terdik Gábort, hogy beszéljen arról, honnan indult és hol tart most a kezdeményezés.

„Szakmai közösségünk azon dolgozik, hogy a kiürült grundokat újra benépesítsük – mondta Terdik Gábor. – Az ötlet négy éve jött, ez idő alatt komplex platformot hoztunk létre, amely több részből áll, így például digitális, közösségi és infrastrukturális megoldásokat kínál. A kosárlabda-szövetség pályái már megtalálhatók a rendszerben, körülbelül száz létesítményről van szó. A GRUND digitális platformja már működik, egyre többen használják, de még csak az út elején járunk. Célunk, hogy idővel országos hálózattá váljunk, amely összeköti a sporthelyszíneket és az ott sportoló közösségeket. Hiszünk abban, hogy ez közös ügy, ezért mindenkit várunk, aki szeretne részese lenni a grundok újraélesztésének.”