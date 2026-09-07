Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: letaszítható a trónról a Paris Saint-Germain? Kezdődik a Bajnokok Ligája!

2026.09.07. 12:14
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Címkék
Bajnokok Ligája BL-alapszakasz NS-podcast Dupla Tízes BL-felvezető
Holnap (kedden) kezdetét veszi a Bajnokok Ligája 2026–2027-es idénye – ezzel foglalkoztunk a Dupla Tízes legfrissebb adásában.

 

Az adás tartalmából:
– Bajnokok Ligája-erősorrend: mennyi valódi esélyes van? 
– Mutatjuk a 10 legjobb meccset a BL-alapszakaszból
– Mire megy az FTC az El-főtáblán? Kiveséztük a sorsolást

A Dupla Tízes a Nemzeti Sport labdarúgással foglalkozó podcastje, amelyben hétről hétre kivesézzük, mi történt a futballvilágban, legyen az hazai vagy nemzetközi történés. 

Műsorvezető: Cselőtei Márk
Vendég: Smahulya Ádám
Grafika: Szabóky Zsolt

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
KEDD
18.45: FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2, RTL+)
18.45: AEK Athén (görög)–LASK (osztrák) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2, RTL+)
21.00: FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Lille (francia)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)
SZERDA
18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2, RTL+)
18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) 
21.00: FC Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2, RTL+)
CSÜTÖRTÖK
18.45: PSV Eindhoven (holland)–Sahtar Donyeck (ukrán) (Tv: RTL+)
18.45: Fenerbahce (török)–AS Roma (olasz) (Tv: Sport2, RTL+)
21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2, RTL+)
21.00: Manchester United (angol)–Sabah Baku (azeri) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német) (Tv: RTL+)

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Bajnokok Ligája BL-alapszakasz NS-podcast Dupla Tízes BL-felvezető
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