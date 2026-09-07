Dupla Tízes: letaszítható a trónról a Paris Saint-Germain? Kezdődik a Bajnokok Ligája!

Az adás tartalmából:

– Bajnokok Ligája-erősorrend: mennyi valódi esélyes van?

– Mutatjuk a 10 legjobb meccset a BL-alapszakaszból

– Mire megy az FTC az El-főtáblán? Kiveséztük a sorsolást

A Dupla Tízes a Nemzeti Sport labdarúgással foglalkozó podcastje, amelyben hétről hétre kivesézzük, mi történt a futballvilágban, legyen az hazai vagy nemzetközi történés.

Műsorvezető: Cselőtei Márk

Vendég: Smahulya Ádám

Grafika: Szabóky Zsolt

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

KEDD

18.45: FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2, RTL+)

18.45: AEK Athén (görög)–LASK (osztrák) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Lille (francia)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)

SZERDA

18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2, RTL+)

18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák)

21.00: FC Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)

21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2, RTL+)

CSÜTÖRTÖK

18.45: PSV Eindhoven (holland)–Sahtar Donyeck (ukrán) (Tv: RTL+)

18.45: Fenerbahce (török)–AS Roma (olasz) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: Manchester United (angol)–Sabah Baku (azeri) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) (Tv: RTL+)

21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német) (Tv: RTL+)