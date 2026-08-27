Tekvondó: utánpótláskorúak a felnőtt női vb-n

Kifejezetten a hölgyek részére első alkalommal 2021-ben írt ki vb-t a tekvondósok világszövetsége (WT), az öt évvel ezelőtti szaúdi debütálást azonban nem követte rögtön a folytatás. Olyannyira nem, hogy csak tavaly rendezték meg újfent a felnőtt nők csúcsviadalát, magyar szempontból jókor tették, hiszen a második ilyen „férfimentes” eseményen, Afrikában, közelebbről Egyenlítői-Guinea akkori fővárosában,

Malabóban mindkét Márton lány, Luana és Viviana is aranyérmet szerzett, Salim Kamilah pedig ötödik lett.

Újabb szünetet nem iktatott közbe a WT, úgyhogy az idén következhet a harmadik női világbajnokság, méghozzá Sanhszi tartomány székhelyén, ahol – a 25 éves, kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes Patakfalvy Luca társaságában – az említett három fiatal küzdősportoló megint ott lesz az indulók sorában. A Salim család sarja tinédzser létére jelentős sportági felnőttmúlttal vághat neki a kínai kalandnak, nem csupán a tavalyi ötödik helyezése okán, hanem mert

az ez évi felnőtt Eb-n végigverte kategóriája teljes mezőnyét, s kontinensbajnokként szerepelhet a 46 kilogrammosok között.

Jóllehet itt és most a legkisebb súlyúak teljes világelitje vár rá, nem lenne meglepő, ha a felnőtt-vb-n is összejönne neki az érem.

A Márton ikrek esetében pedig már várható a vb-címet érő produkció, s nemcsak azért, mert a egyaránt címvédőként lépnek tatamira Tajjüanban, hanem mert a Luanánál néhány perccel fiatalabb Viviana párizsi olimpiai bajnokként, egyszersmind az idei Eb aranyérmeseként indul a 62 kilósok mezőnyében nővére pedig többszörös vb-győztesként küzdhet a 67 kilogrammos súlycsoportban.

A három utánpótláskorú magyar versenyző közül a vb első napján, pénteken szólítják pástra Márton Vivianát és Salim Kamilah-t, míg Márton Luana a záró napon, vasárnap következik.

(Kiemelt képünkön: A rangidős Patakfalvy Luca (jobbra) és a három utánpótláskorú csapattárs: Salim Kamilah (balra), Márton Viviana és Márton Luana Forrás: wtftaekwondo.hu)