Arteta szerint az Arsenal még tovább fejlődhet; Xabi Alonso a Chelsea védekezésére panaszkodott

Mikel Arteta szerint a Chelsea elleni győzelem fontos visszajelzés arról, hogy csapata tovább fejlődhet: „Ez számunkra annak a jele, hogy képesek vagyunk még magasabb szinten teljesíteni, mint az előző idényben.”

Az Arsenal vezetőedzője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fejlődéshez továbbra is szükség van alázatra, elszántságra és folyamatos munkára. Úgy véli, neki és a játékosoknak mindennap arra kell törekedniük, hogy a csapat egyre jobb változatát hozza ki magából.

Az „ágyúsok” három forduló után százszázalékos mérleggel állnak, és egyelőre csak a Manchester City tudta ugyanezt produkálni. Arteta azonban tisztában van vele, hogy a bajnoki cím megvédése rendkívül nehéz feladat lesz: „Néhány nappal ezelőtt az Aston Villa otthonában játszottunk nagyon nehéz meccset, ma ismét kemény találkozó várt ránk, jövő szombaton pedig Sunderlandben lépünk pályára, ahol ugyanez vár ránk…”

A Chelsea az első három fordulóban hét gólt kapott, ami Xabi Alonso szerint egyértelműen olyan probléma, amivel foglalkozniuk kell: „A prioritásom az, hogy megnyerjük a mérkőzéseket, és ez könnyebben megy, ha nem kapunk gólt. Szóval ezen mindenképpen változtatnunk kell.”

A spanyol szakember szerint csapatának szorosabban, kiegyensúlyozottabban és hatékonyabban kell védekeznie, ugyanakkor türelmet is kér, hiszen egy új korszak elején járnak: „Nem vagyunk boldogok. Fáj, csalódottak vagyunk, de ez az első vereségünk, és még hosszú út áll előttünk. Nem szabad, hogy ez nagy hatással legyen a hangulatunkra. Fájnia kell, de jó értelemben.”

Alonso szerint játékosai hozzáállásával nem volt probléma, hiszen mindent megtettek a pályán.

ANGOL PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

Arsenal–Chelsea 2–1 (Havertz 25., Ödegaard 50., ill. Rogers 2.)