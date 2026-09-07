Nemzeti Sportrádió

Arteta szerint az Arsenal még tovább fejlődhet; Xabi Alonso a Chelsea védekezésére panaszkodott

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.07. 10:20
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Xabi Alonso és Mikel Arteta gyerekkoruk óta ismerik egymást (Fotó: Getty Images)
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Chelsea Arsenal Mikel Arteta Xabi Alonso Premier League
A címvédő Arsenal 2–1-re legyőzte a Chelsea-t a Premier League 3. fordulójában, ezzel továbbra is hibátlan mérleggel áll a bajnokságban. Mikel Arteta szerint a rangadón mutatott teljesítmény azt bizonyítja, hogy csapata az előző évadbelinél is magasabb szintre juthat, miközben a Chelsea új vezetőedzője, Xabi Alonso elsősorban együttese védekezése miatt csalódott volt.

A Chelsea villámrajtot vett az Emirates Stadionban: Morgan Rogers már 77 másodperc után megszerezte a vezetést a vendégeknek. Az Arsenal azonban nem esett pánikba, és Kai Havertz, valamint a csapatkapitány Martin Ödegaard góljával megfordította a mérkőzést.

Az újabb londoni rangadó megnyerésével az Arsenal már tíz egymást követő Premier League-mérkőzésen maradt veretlen a Chelsea ellen.

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Morgan Rogersre Kai Havertz és Martin Ödegaard válaszolt.

Mikel Arteta szerint a Chelsea elleni győzelem fontos visszajelzés arról, hogy csapata tovább fejlődhet: „Ez számunkra annak a jele, hogy képesek vagyunk még magasabb szinten teljesíteni, mint az előző idényben.”

Az Arsenal vezetőedzője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fejlődéshez továbbra is szükség van alázatra, elszántságra és folyamatos munkára. Úgy véli, neki és a játékosoknak mindennap arra kell törekedniük, hogy a csapat egyre jobb változatát hozza ki magából.

Az „ágyúsok” három forduló után százszázalékos mérleggel állnak, és egyelőre csak a Manchester City tudta ugyanezt produkálni. Arteta azonban tisztában van vele, hogy a bajnoki cím megvédése rendkívül nehéz feladat lesz: „Néhány nappal ezelőtt az Aston Villa otthonában játszottunk nagyon nehéz meccset, ma ismét kemény találkozó várt ránk, jövő szombaton pedig Sunderlandben lépünk pályára, ahol ugyanez vár ránk…”

A Chelsea az első három fordulóban hét gólt kapott, ami Xabi Alonso szerint egyértelműen olyan probléma, amivel foglalkozniuk kell: „A prioritásom az, hogy megnyerjük a mérkőzéseket, és ez könnyebben megy, ha nem kapunk gólt. Szóval ezen mindenképpen változtatnunk kell.”

A spanyol szakember szerint csapatának szorosabban, kiegyensúlyozottabban és hatékonyabban kell védekeznie, ugyanakkor türelmet is kér, hiszen egy új korszak elején járnak: „Nem vagyunk boldogok. Fáj, csalódottak vagyunk, de ez az első vereségünk, és még hosszú út áll előttünk. Nem szabad, hogy ez nagy hatással legyen a hangulatunkra. Fájnia kell, de jó értelemben.”

Alonso szerint játékosai hozzáállásával nem volt probléma, hiszen mindent megtettek a pályán.

ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Arsenal–Chelsea 2–1 (Havertz 25., Ödegaard 50., ill. Rogers 2.)

 

Chelsea Arsenal Mikel Arteta Xabi Alonso Premier League
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