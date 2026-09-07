Arteta szerint az Arsenal még tovább fejlődhet; Xabi Alonso a Chelsea védekezésére panaszkodott
A Chelsea villámrajtot vett az Emirates Stadionban: Morgan Rogers már 77 másodperc után megszerezte a vezetést a vendégeknek. Az Arsenal azonban nem esett pánikba, és Kai Havertz, valamint a csapatkapitány Martin Ödegaard góljával megfordította a mérkőzést.
Az újabb londoni rangadó megnyerésével az Arsenal már tíz egymást követő Premier League-mérkőzésen maradt veretlen a Chelsea ellen.
Mikel Arteta szerint a Chelsea elleni győzelem fontos visszajelzés arról, hogy csapata tovább fejlődhet: „Ez számunkra annak a jele, hogy képesek vagyunk még magasabb szinten teljesíteni, mint az előző idényben.”
Az Arsenal vezetőedzője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fejlődéshez továbbra is szükség van alázatra, elszántságra és folyamatos munkára. Úgy véli, neki és a játékosoknak mindennap arra kell törekedniük, hogy a csapat egyre jobb változatát hozza ki magából.
Az „ágyúsok” három forduló után százszázalékos mérleggel állnak, és egyelőre csak a Manchester City tudta ugyanezt produkálni. Arteta azonban tisztában van vele, hogy a bajnoki cím megvédése rendkívül nehéz feladat lesz: „Néhány nappal ezelőtt az Aston Villa otthonában játszottunk nagyon nehéz meccset, ma ismét kemény találkozó várt ránk, jövő szombaton pedig Sunderlandben lépünk pályára, ahol ugyanez vár ránk…”
A Chelsea az első három fordulóban hét gólt kapott, ami Xabi Alonso szerint egyértelműen olyan probléma, amivel foglalkozniuk kell: „A prioritásom az, hogy megnyerjük a mérkőzéseket, és ez könnyebben megy, ha nem kapunk gólt. Szóval ezen mindenképpen változtatnunk kell.”
A spanyol szakember szerint csapatának szorosabban, kiegyensúlyozottabban és hatékonyabban kell védekeznie, ugyanakkor türelmet is kér, hiszen egy új korszak elején járnak: „Nem vagyunk boldogok. Fáj, csalódottak vagyunk, de ez az első vereségünk, és még hosszú út áll előttünk. Nem szabad, hogy ez nagy hatással legyen a hangulatunkra. Fájnia kell, de jó értelemben.”
Alonso szerint játékosai hozzáállásával nem volt probléma, hiszen mindent megtettek a pályán.
ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Arsenal–Chelsea 2–1 (Havertz 25., Ödegaard 50., ill. Rogers 2.)