Nemzeti Sportrádió

„Összetojta a gatyáját” – mégsem bokszol egymással Fury és Joshua

2026.09.07. 12:36
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boksz Tyson Fury Anthony Joshua
A tervekkel ellentétben nem mérkőzik meg egymással Tyson Fury és Anthony Joshua, a profi boksz korábbi két nehézsúlyú világbajnoka.

A meccs lehetősége áprilisban, Fury sikeres visszatérése után vetődött fel. A 38 éves sportoló április 11-én ugyanis előbb Londonban, a Tottenham Hotspur futballstadionjában 12 menetben, egyhangú pontozással legyőzte az orosz Arszlanbek Mahmudovot, majd azt követően bejelentette, hogy kihívja Anthony Joshuát. Ezután nem sokkal a BBC arról értesült, hogy a két fél meg is állapodott egymással és szerződést írtak alá arról, hogy novemberben megküzdenek egymással. Fury most viszont azt írta, hogy nem lesz a meccsből semmi, mert Joshua nem mer ellene kiállni.

„AJ összetojta a gatyáját” – írta a „Cigány királynak” becézett Fury, aki szerint Joshua 11 éve is megfutamodott előle, pont úgy, mint most.

Fury bejegyzésében Joshua becsmérlését követően Olekszandr Uszikot hívta ki egy meccsre, lehetőleg még az idén megmérkőzne vele. A brit bokszoló – aki posztjában Uszikot sem kímélte – 2024-ben kétszer is kikapott a veretlen ukrántól.

Tyson Fury – aki áprilisban 476 nap után tért vissza – 2020 és 2024 között birtokolta a Bokszvilágtanács (WBC) világbajnoki övét, amelyet 2024 májusában vett el tőle a pontozásos győzelmet arató Uszik. Eddigi karrierje alatt Fury 38 profi meccset vívott, 35-öt megnyert (24-et kiütéssel), s egy döntetlen mellett kétszer kapott ki, mindkétszer az ukrántól.

 

boksz Tyson Fury Anthony Joshua
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