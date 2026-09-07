Nikolics Nemanja mesterhármassal tért vissza a pályára

2015 nyarán igazolt Varsóba Nikolics Nemanja, a magyar támadó hamar kivívta a Legia szurkolóinak elismerését, első idényében gólkirály lett. Bajnoki címig és kupagyőzelemig vezette csapatát, amellyel 2016-ban a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott, erre lengyel csapat azóta sem volt képes. Nikolics a Dortmund elleni idegenbeli, 8–4-re (!) elveszített mérkőzésen gólt is szerzett az elit ligában.

A magyar támadó 2016 végén Amerikába igazolt, a Chicago Fire színeiben folytatta pályafutását. Később felvetődött, hogy esetleg visszatérhet Varsóba, de erre már nem került sor. Visszavonulását követően azonban több ízben is megfordult, szeptember 6-án különleges gálameccs keretében lépett ismét a Lazienkowksa 3. szám alatt fekvő stadion gyepére.

Újra előkerült a stoplis... (Fotó: Legia Warszawa/Facebook)

Nikolics ugyanis a Legia 110. születésnapján rendezett gálamérkőzésen fontos szerepet kapott a „zöld csapatban”, amelyet Miroszlav Radovics vezetett, a szerb középpályás egy rövid kitérőt leszámítva 13 éven keresztül szerepelt a lengyel fővárosban. Az ünnepi találkozón mintegy nyolcvan futballista kapott játéklehetőséget a két csapatban, a kilencvenes években BL-főtáblás Legiából például a pengés középpályás, Leszek Pisz is játszott.

Nikolicsék végül 5–2-re győztek, a magyar támadó mesterhármasig jutott régi sikerei színhelyén.

𝐍𝐞𝐦𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐢𝐜́... 𝐬𝐭𝐫𝐳𝐞𝐥𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐢 (𝐧𝐚𝐝𝐚𝐥) 𝐦𝐚 𝐰𝐞 𝐤𝐫𝐰𝐢. pic.twitter.com/Kjn38jProm — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 6, 2026

Az ünnepi mérkőzést megelőzően a vendégek lerótták kegyeletüket a 2024. decemberében elhunyt Lucjan Brychy és az idén áprilisban meghalt Jacek Magiera sírjánál, mindketten dolgoztak együtt Nikoliccsal.