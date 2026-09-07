Nemzeti Sportrádió

Aerobik: nagyszerű magyar szereplés a junior-vb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.09.07. 10:30
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aerobik utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Több aranyérmet is szereztek a magyar aerobikosok a Pamplonában rendezett junior-világbajnokságon.

Remekül szerepeltek a magyar aerobikosok a Pamplonában rendezett junior-világbajnokságon.

A Magyar Torna Szövetség tájékoztatása szerint

egyéniben Böhönyei Bálint világbajnoki címet szerzett, akárcsak az aerodance- és az aerostepcsapat.

Előbbiben Fehér Flóra, Kiss Jázmin, Moravszki Dorka, Molnár Barnabás, Sárkány Sára, Tar Melinda és Tóth Hanga, utóbbiban Fonódi Zita, Gál Emma, Kanyó Laura, Kárász Lotti, Koska Zsófia, Máthé Kata, Rozsi Norina és Vajda Tímea kapott helyet.

Ezüstérmes lett a Miklós Eszter, Böhönyei Bálint duó párosban, a Fehér Flóra, Kiss Jázmin, Molnár Barnabás, Moravszki Dorka, Tar Melinda alkotta aerobikcsoport pedig harmadikként végzett..

A 12–14 évesek világversenyén győzött a Bikárdi Szofi, Fekete Mira, Halkó Hédi, Király Laura, Lakatos Anna, Sárkány Rita, Szilárdi Adél összetételű aerodancecsapat.

(Kiemelt kép forrása: MATSZ)

aerobik utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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