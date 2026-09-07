Nemzeti Sportrádió

NS-infó: a DVTK-nál továbbra is tárgyalnak Feczkó Tamással

P. K.P. K.
2026.09.07. 12:11
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Továbbra is a Honvédot tavasszal az NB I-be vezető Feczkó Tamás az első számú kiszemelt a DVTK vezetőedzői posztjára (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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NB II Feczkó Tamás Diósgyőr
Miközben ma változott a Diósgyőri VTK elnöksége, a labdarúgó szakosztálynál továbbra is folyamatban van az edzőkeresés.

 

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A Nemzeti Sport Online-on már egy héttel ezelőtt is jeleztük, amikor a DVTK labdarúgócsapata bejelentette Takács Péter vezetőedző leváltását, hogy a legutóbb Kispesten dolgozó Feczkó Tamás az első számú kiszemelt Diósgyőrben a vezetőedzői posztra.

Azóta megjelentek több forrásban olyan hírek, hogy a szakemberrel nem sikerült megállapodnia a klubnak és elakadtak a tárgyalások, ám klub közeli információink szerint a DVTK továbbra is tárgyal Feczkó Tamással, és van esély a megállapodásra, de a szakembernek van egy külföldi lehetősége is. 

Ugyan más jelölt is szóba került a DVTK-nál, de a 49 éves Feczkó Tamás mellett szól, hogy korábban három csapatot is feljuttatott az NB I-be – a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot –, másrészt jól ismeri a diósgyőri közeget, hiszen 2019 szeptembere és 2020 decembere között már irányította a diósgyőrieket.

Mint ismert, a DVTK idén kiesett az NB I-ből és az NB II-ben is rosszul rajtolt, öt meccs után a 14. helyen áll a tabellán, ma este a 10. Videoton vendégeként lép pályára. Nem lenne meglepetés, ha a találkozón ott ülne a lelátón Feczkó Tamás is.

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7. FORDULÓ
Hétfő, 19.30: Videoton FC Fehérvár–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

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