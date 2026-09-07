NS-infó: a DVTK-nál továbbra is tárgyalnak Feczkó Tamással

A Nemzeti Sport Online-on már egy héttel ezelőtt is jeleztük, amikor a DVTK labdarúgócsapata bejelentette Takács Péter vezetőedző leváltását, hogy a legutóbb Kispesten dolgozó Feczkó Tamás az első számú kiszemelt Diósgyőrben a vezetőedzői posztra.

Azóta megjelentek több forrásban olyan hírek, hogy a szakemberrel nem sikerült megállapodnia a klubnak és elakadtak a tárgyalások, ám klub közeli információink szerint a DVTK továbbra is tárgyal Feczkó Tamással, és van esély a megállapodásra, de a szakembernek van egy külföldi lehetősége is.

Ugyan más jelölt is szóba került a DVTK-nál, de a 49 éves Feczkó Tamás mellett szól, hogy korábban három csapatot is feljuttatott az NB I-be – a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot –, másrészt jól ismeri a diósgyőri közeget, hiszen 2019 szeptembere és 2020 decembere között már irányította a diósgyőrieket.

Mint ismert, a DVTK idén kiesett az NB I-ből és az NB II-ben is rosszul rajtolt, öt meccs után a 14. helyen áll a tabellán, ma este a 10. Videoton vendégeként lép pályára. Nem lenne meglepetés, ha a találkozón ott ülne a lelátón Feczkó Tamás is.