Nemzeti Sportrádió

Franciaországba igazolt a Gyöngyös fiatal kézilabdázója

2026.09.07. 09:24
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Nagy Ádám (Fotó: Gyöngyösi Kézilabda Club)
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átigazolás Gyöngyös kézilabda Nagy Ádám
A francia élvonalban szereplő Provence Aix Université Club Handball együttesében folytatja pályafutását Nagy Ádám, a Gyöngyös kézilabdázója.

„Mindig is szerettem volna kipróbálni magamat egy külföldi bajnokságban, mert kíváncsi voltam, hogy technikailag, illetve a játéktudásomat tekintve hol tartok az ilyen szinten játszó játékosokhoz képest” – idézte a 21 éves játékost a gyöngyösi klub honlapja.

Nagy Ádám 2023-ban igazolt Gyöngyösre, ahol egy rövid ideig az utánpótláscsapatban szerepelt, de hamar helyet kapott az NB I-es felnőttkeretben. A tehetséges jobbátlövő 2024 novemberétől 2025 májusáig kölcsönben a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesében játszott, majd a legutóbbi szezonban már ismét a gyöngyösi csapatot erősítette.

 

átigazolás Gyöngyös kézilabda Nagy Ádám
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