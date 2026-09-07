Franciaországba igazolt a Gyöngyös fiatal kézilabdázója

„Mindig is szerettem volna kipróbálni magamat egy külföldi bajnokságban, mert kíváncsi voltam, hogy technikailag, illetve a játéktudásomat tekintve hol tartok az ilyen szinten játszó játékosokhoz képest” – idézte a 21 éves játékost a gyöngyösi klub honlapja.

Nagy Ádám 2023-ban igazolt Gyöngyösre, ahol egy rövid ideig az utánpótláscsapatban szerepelt, de hamar helyet kapott az NB I-es felnőttkeretben. A tehetséges jobbátlövő 2024 novemberétől 2025 májusáig kölcsönben a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesében játszott, majd a legutóbbi szezonban már ismét a gyöngyösi csapatot erősítette.