Evezés: újraválasztották Szántó Évát bizottsági elnöki tisztségében a világszövetségnél

Az evezős-világszövetség (WR) kongresszusa amszterdami ülésén újraválasztotta Szántó Évát a versenyek fejlesztéséért, megszervezéséért és lebonyolításáért felelős bizottsága elnökévé.
A magyar szövetség közösségi oldala bejegyzésében kiemeli: a pozíciót 2018 óta betöltő Szántó Évát „jelentős többséggel” választották meg ismét négy évre. Megbízatásával a magyar sportvezető továbbra is tagja marad a WR végrehajtó bizottságának.
Az amszterdami kongresszuson – melyet a vasárnap véget ért világbajnokság után tartottak – a magyar szövetséget Cseh Ottó, a MESZ elnöke képviselte, aki a szavazás előtti felszólalásában Szántó Éva támogatását kérte a tagoktól.
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