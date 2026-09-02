Evezés: újraválasztották Szántó Évát bizottsági elnöki tisztségében a világszövetségnél

A magyar szövetség közösségi oldala bejegyzésében kiemeli: a pozíciót 2018 óta betöltő Szántó Évát „jelentős többséggel” választották meg ismét négy évre. Megbízatásával a magyar sportvezető továbbra is tagja marad a WR végrehajtó bizottságának.

Az amszterdami kongresszuson – melyet a vasárnap véget ért világbajnokság után tartottak – a magyar szövetséget Cseh Ottó, a MESZ elnöke képviselte, aki a szavazás előtti felszólalásában Szántó Éva támogatását kérte a tagoktól.