Nemzeti Sportrádió

Evezés: újraválasztották Szántó Évát bizottsági elnöki tisztségében a világszövetségnél

2026.09.02. 13:57
null
Szántó Éva (Fotó: hunrowing.hu)
Címkék
evezés Szántó Éva tisztújítás
Az evezős-világszövetség (WR) kongresszusa amszterdami ülésén újraválasztotta Szántó Évát a versenyek fejlesztéséért, megszervezéséért és lebonyolításáért felelős bizottsága elnökévé.

A magyar szövetség közösségi oldala bejegyzésében kiemeli: a pozíciót 2018 óta betöltő Szántó Évát „jelentős többséggel” választották meg ismét négy évre. Megbízatásával a magyar sportvezető továbbra is tagja marad a WR végrehajtó bizottságának.

Az amszterdami kongresszuson – melyet a vasárnap véget ért világbajnokság után tartottak – a magyar szövetséget Cseh Ottó, a MESZ elnöke képviselte, aki a szavazás előtti felszólalásában Szántó Éva támogatását kérte a tagoktól.

 

evezés Szántó Éva tisztújítás
Legfrissebb hírek

Evezés: a kapitány szerint reális az olimpiai kvótaszerzés

Egyéb egyéni
2026.08.31. 17:48

Tizedik lett a magyar egység vegyes kétpárban az evezős-vb-n

Egyéb egyéni
2026.08.30. 13:51

Elődöntős a magyar vegyes kétpár az evezős-vb-n

Egyéb egyéni
2026.08.29. 17:40

Pétervári-Molnár 15., Gadányi 20. lett az evezős-vb-n

Egyéb egyéni
2026.08.29. 11:20

Pétervári-Molnár C-, Gadányi D-döntős az evezős

Egyéb egyéni
2026.08.28. 15:06

Két versenyzőnk is a negyeddöntőbe jutott az evezős-vb-n

Egyéb egyéni
2026.08.26. 14:56

Evezés: egy nyári világversenyérem a magyar utánpótlástól

Utánpótlássport
2026.08.26. 09:05

Tamás Bence nem jutott elődöntőbe az evezős-vb-n

Egyéb egyéni
2026.08.24. 17:15