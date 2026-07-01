Szumó Eb: négy bronzéremmel zárt a magyar válogatott

A tizenhat fős magyar válogatottból Kaszás Elza (60 kg), Gyuricza Marcell (115 kg), Délceg József (100 kg) és Nagy Péter (92 kg) végzett harmadikként, a magyar szövetség sajtóközleményében pedig kiemelte: a fiatal csapat több súlycsoportban is közel állt a dobogóhoz, így több értékes helyezéssel is gazdagodott.

Ancsin László, a magyar szövetség elnöke – egyben az európai szervezet vezetője – kiemelte: a négy bronzérem önmagában is szép eredmény, de a látottak alapján akár hat-hét érem is összejöhetett volna.

„Több versenyzőnk is hajszállal maradt le a dobogóról, ami azt mutatja, hogy jó úton járunk, és a magyar szumó utánpótlása egyre erősebb” – nyilatkozott Ancsin László.