Nemzeti Sportrádió

Szumó Eb: négy bronzéremmel zárt a magyar válogatott

2026.07.01. 09:12
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Fotó: sumo.hu
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szumó Kaszás Elza Gyuricza Marcell Délceg József Nagy Péter szumó Eb
A magyar szumóválogatott négy bronzérmet szerzett a skóciai Stirlingben megrendezett Európa-bajnokságon.

A tizenhat fős magyar válogatottból Kaszás Elza (60 kg), Gyuricza Marcell (115 kg), Délceg József (100 kg) és Nagy Péter (92 kg) végzett harmadikként, a magyar szövetség sajtóközleményében pedig kiemelte: a fiatal csapat több súlycsoportban is közel állt a dobogóhoz, így több értékes helyezéssel is gazdagodott.

Ancsin László, a magyar szövetség elnöke – egyben az európai szervezet vezetője – kiemelte: a négy bronzérem önmagában is szép eredmény, de a látottak alapján akár hat-hét érem is összejöhetett volna.

„Több versenyzőnk is hajszállal maradt le a dobogóról, ami azt mutatja, hogy jó úton járunk, és a magyar szumó utánpótlása egyre erősebb” – nyilatkozott Ancsin László.

 

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