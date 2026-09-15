Újabb nagy meccs a Puskás Arénában: 2029-ben Budapesten lesz a Konferencialiga döntője

A Szalonikiben kedden született döntésről beszámoló posztjában a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) emlékeztet: ami a férfi klubsorozatokat illeti, ezzel a fináléval teljes lesz a Puskás Aréna európai „gyűjteménye”.

Mint ismert, a Bajnokok Ligája (2026) és az Európa-liga (2023) fináléjának már otthont adott a fővárosi stadion, és játszottak itt az Európai Szuperkupáért (2020) is.

A 2021 nyarán útjára indított Konferencialiga – a harmadik számú európai kupasorozat – döntőjét először Tiranában rendezték meg, majd következett Prága (2023), Athén (2024), Wroclaw (2025) és Lipcse (2026), jövő tavasszal az isztambuli Besiktas Stadion, 2028-ban pedig a Juventus torinói otthona lesz a házigazda.

Az MLSZ tavaly ősszel jelentette be, hogy megpályázza a Konferencialiga 2028-as és 2029-es döntőjének rendezési jogát.

EURÓPAI KUPADÖNTŐK A PUSKÁS ARÉNÁBAN

2020: EURÓPAI SZUPERKUPA

Bayern München (német)–Sevilla (spanyol) 2–1 – h. u.

2023: EURÓPA-LIGA

Sevilla (spanyol)–AS Roma (olasz) 1–1 – 11-esekkel 4–1

2026: BAJNOKOK LIGÁJA

Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol) 1–1 – 11-esekkel 4–3