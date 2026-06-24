Szumó Eb: fiatal, de rutinos csapattal utazik a magyar válogatott

A szövetség szerdai közleménye szerint a keret összeállítását három válogatóverseny előzte meg, amelyek közül az egyik nemzetközi megméretés volt. A versenyzők összevont válogatott edzéseken és klubjaikban készültek a péntektől vasárnapig tartó Európa-bajnokságra.

„Egy viszonylag fiatal csapatról beszélünk, kevés a 25 év feletti versenyzőnk, ugyanakkor szinte mindenki bizonyított már korosztályos Európa- és világbajnokságokon. Bízom benne, hogy most is sikeres szereplés vár ránk, és szép eredményekkel térhetünk haza” – mondta Ancsin László, a Magyar Sumo Szakszövetség elnöke.

A magyar keret

Férfiak

Kocsis Ferenc (NIKÉ) – 70 kg

Juhász István (NIKÉ) – 77 kg

Zsivnovszki Péter Zsombor (Sziget Sport Club) – 85 kg

Buzás Patrik (Érdi Spartacus SC) – 85 kg

Nagy Péter (Érdi Spartacus SC) – 92 kg

Márai Kende (Sziget Sport Club) – 92 kg

Délceg József (Érdi Spartacus SC) – 100 kg

Szilágyi Erik Márk (Dunaharaszti MTK) – 100 kg

Gyuricza Marcell (Tököli Birkózó Club) – 115 kg

Gyenes Bence (Érdi Spartacus SC) – 115 kg

Nők

Márai Csenge (Sziget Sport Club) – 55 kg

Kaszás Elza (Érdi Spartacus SC) – 60 kg

Tóth Réka (NIKÉ) – 65 kg

Baljer Kitti (Érdi Spartacus SC) – 65 kg

Kaszás Lilla (Érdi Spartacus SC) – 73 kg

Varga Lili (Tököli Birkózó Club) – 73 kg