Szumó Eb: fiatal, de rutinos csapattal utazik a magyar válogatott

A szövetség szerdai közleménye szerint a keret összeállítását három válogatóverseny előzte meg, amelyek közül az egyik nemzetközi megméretés volt. A versenyzők összevont válogatott edzéseken és klubjaikban készültek a péntektől vasárnapig tartó Európa-bajnokságra.
„Egy viszonylag fiatal csapatról beszélünk, kevés a 25 év feletti versenyzőnk, ugyanakkor szinte mindenki bizonyított már korosztályos Európa- és világbajnokságokon. Bízom benne, hogy most is sikeres szereplés vár ránk, és szép eredményekkel térhetünk haza” – mondta Ancsin László, a Magyar Sumo Szakszövetség elnöke.
A magyar keret
Férfiak
Kocsis Ferenc (NIKÉ) – 70 kg
Juhász István (NIKÉ) – 77 kg
Zsivnovszki Péter Zsombor (Sziget Sport Club) – 85 kg
Buzás Patrik (Érdi Spartacus SC) – 85 kg
Nagy Péter (Érdi Spartacus SC) – 92 kg
Márai Kende (Sziget Sport Club) – 92 kg
Délceg József (Érdi Spartacus SC) – 100 kg
Szilágyi Erik Márk (Dunaharaszti MTK) – 100 kg
Gyuricza Marcell (Tököli Birkózó Club) – 115 kg
Gyenes Bence (Érdi Spartacus SC) – 115 kg
Nők
Márai Csenge (Sziget Sport Club) – 55 kg
Kaszás Elza (Érdi Spartacus SC) – 60 kg
Tóth Réka (NIKÉ) – 65 kg
Baljer Kitti (Érdi Spartacus SC) – 65 kg
Kaszás Lilla (Érdi Spartacus SC) – 73 kg
Varga Lili (Tököli Birkózó Club) – 73 kg