Szumó: Európa-bajnokság két korosztálynak
A városban tartott sajtótájékoztatón Ancsin László, a hazai szövetség elnöke, az európai szervezet alelnöke elmondta, hogy csaknem negyven magyar versenyző indul a kontinensviadal két korosztályában.
„Nagyon remélem, hogy jó eredmények születnek. Külön is kiemelném Sillei Jankát, aki birkózásban ötszörös Európa-bajnok és vébé-második, szumóban pedig már kétszer nyert kontinensviadalon. Nem szeretnénk terhet tenni a fiatalokra, ezért konkrét célt sem fogalmaztunk meg, de
egy-két aranyéremmel, valamint további két-három dobogós helyezéssel elégedett lennék.”
A szeptember közepi hétvége jóval többről szól majd, mint az arénában zajló Eb-ről. A One Veszprém Aréna körüli szabadtéri területeken közösségi, családi, egészségügyi és rekreációs programok várják az érdeklődőket, a csarnok előterében pedig
a Japán utca idézi meg a szumó szülőhazájának kultúráját.
A kétnapos rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható.