Szumó: Európa-bajnokság két korosztálynak

A városban tartott sajtótájékoztatón Ancsin László, a hazai szövetség elnöke, az európai szervezet alelnöke elmondta, hogy csaknem negyven magyar versenyző indul a kontinensviadal két korosztályában.

„Nagyon remélem, hogy jó eredmények születnek. Külön is kiemelném Sillei Jankát, aki birkózásban ötszörös Európa-bajnok és vébé-második, szumóban pedig már kétszer nyert kontinensviadalon. Nem szeretnénk terhet tenni a fiatalokra, ezért konkrét célt sem fogalmaztunk meg, de

egy-két aranyéremmel, valamint további két-három dobogós helyezéssel elégedett lennék.”

A szeptember közepi hétvége jóval többről szól majd, mint az arénában zajló Eb-ről. A One Veszprém Aréna körüli szabadtéri területeken közösségi, családi, egészségügyi és rekreációs programok várják az érdeklődőket, a csarnok előterében pedig

a Japán utca idézi meg a szumó szülőhazájának kultúráját.

A kétnapos rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható.