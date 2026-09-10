Nemzeti Sportrádió

Szumó: Európa-bajnokság két korosztálynak

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.09.10. 14:51
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szumó U15-ös, U18-as Eb veszprém
Veszprémben rendezik meg szeptember 19-én és 20-án az U15-ös és U18-as szumó Európa-bajnokságot, amelyre 16 ország versenyzői érkeznek.

A városban tartott sajtótájékoztatón Ancsin László, a hazai szövetség elnöke, az európai szervezet alelnöke elmondta, hogy csaknem negyven magyar versenyző indul a kontinensviadal két korosztályában.

„Nagyon remélem, hogy jó eredmények születnek. Külön is kiemelném Sillei Jankát, aki birkózásban ötszörös Európa-bajnok és vébé-második, szumóban pedig már kétszer nyert kontinensviadalon. Nem szeretnénk terhet tenni a fiatalokra, ezért konkrét célt sem fogalmaztunk meg, de

egy-két aranyéremmel, valamint további két-három dobogós helyezéssel elégedett lennék.”

A szeptember közepi hétvége jóval többről szól majd, mint az arénában zajló Eb-ről. A One Veszprém Aréna körüli szabadtéri területeken közösségi, családi, egészségügyi és rekreációs programok várják az érdeklődőket, a csarnok előterében pedig

a Japán utca idézi meg a szumó szülőhazájának kultúráját.

A kétnapos rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható.

 

szumó U15-ös, U18-as Eb veszprém
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