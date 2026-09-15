Rapporték a nyolcadik kiemeltek a sakkolimpián

A nyílt tornán az Egyesült Államok, India, a házigazda Üzbegisztán, Kína, Németország, Hollandia és Azerbajdzsán előzi meg a magyar csapatot a rangsorban. A kiemelési sorrendet a négy legmagasabb értékszámú játékos átlag Élő-pontszáma alapján állapították meg, ez a mi esetünkben 2652 pont. A Balogh Csaba vezette gárdát Rapport Richárd (2726), Lékó Péter (2676), Gledura Benjámin (2620), Bánusz Tamás (2587) és Dudin Gleb (2560) alkotja.

Az erősorrend szerint az első három helyen az Egyesült Államok, a címvédő India és a házigazda Üzbegisztán áll. Nagy meglepetés lenne, ha nem közülük kerülne ki a lendő aranyérmes, és könnyen előfordulhat, hogy más nemzet nem is fér majd fel a dobogóra a 11. fordulós viadal végén.

„Az Egyesült Államok, India, Üzbegisztán és Kína erősebbek, utánuk azonban egymáshoz nagyon hasonlók jönnek, köztük ott vagyunk mi is, ennél a tíz csapatnál szinte bármi lehet a végső sorrend. Remélem, sikerül minél előrébb végeznünk – mondta az MTI-nek Balogh Csaba. – Bízom benne, hogy Szamarkandban minden jól alakul. A felkészülésünk jól sikerült, három edzőtábor is volt, mindegyik hasznosnak bizonyult. A csapattagok sokat játszottak együtt és külön is, az összetétel pedig egy kivétellel ugyanaz, mint Budapesten volt.”

A nagy hármast nem számítva is nagyon erős a mezőny, így a mieinkre is kemény csaták várnak. Rapport már hosszú ideje tagja a 2700-asok klubjának, nagy fegyver lehet ezúttal is. Most a 19. a világranglistán. Lékó Péter már 47 éves, de az elmúlt években bizonyította, hogy még mindig tökéletesen versenyképes, keveset játszik, de akkor jól. Ezt bizonyította tavaly a világkupán, ami hosszú idő után az első egyéni versenye volt. Még mindig az előkelő 43. a világranglistán.

A 2311 átlagos értékszámú női válogatottban, amely a 18. kiemelt a mezőnyben, Gaál Zsóka (2357), Davaademberel Nomin-Erdene (2315), Lázárné Vajda Szidónia (2289), Papp Petra (2283) és Karácsonyi Kata (2137) ül asztalhoz, Galyas Miklós irányítása mellett.