Vívás: Rózsás Júlia a ranglista éléről kezdi az új évadot

Az új vívóévadot megelőzően a junior párbajtőrözök számára két előválogatót is tartottak. A nők között az első ilyen megméretésen az MTK Budapest 19 éves ígérete, Rózsás Júlia bizonyult a legjobbnak, miután a döntőben klubtársát, Tóth Alízt múlta felül 15:10-re.

A Bojti Dániel szakmai felügyelete mellett felkészülő

Rózsás jelenleg vezeti a korosztályos hazai ranglistát,

így bizakodva tekinthet az új idény elé.

„Tavaly nagyon rosszul szerepeltem az előválogatókon, kétszer is kiestem a hatvannégy között, ezért most mindenképpen szerettem volna jobban teljesíteni és örülök, hogy sikerült – nyilatkozta a reménység. –

A pályafutásom során először tudtam válogatóversenyt nyerni. Régóta vártam egy ilyen sikerre, így különösen boldog voltam a döntő után.

Ez a kezdet szépen megalapozza a évadot és nagy önbizalmat, kellő löketet ad a folytatásra. Szükségem volt egy ilyen visszajelzésre, hogy én is tudok válogatót nyerni. Bízom benne, hogy a junior-világkupaversenyeken is egyre jobb helyezéseket fogok elérni. Szeretnék egyéniben és csapatban érmet szerezni. A fő cél, hogy kijussak a junior Európa-, valamint világbajnokságra és azokon is dobogóra álljak. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi hazai juniormezőny is nagyon jó, többeknek jelentős nemzetközi rutinjuk is van már, így biztosan erős válogatott megy majd a világversenyekre.

Igyekszem mindent megtenni, hogy bekerüljek a válogatottba, kitartóan dolgozom, de sürgetni nem lehet az eredményeket.

Ha sikerül elérnem a célom, akkor boldog leszek, ha nem, akkor tanulok a hibákból és megyek tovább.”

Rózsás Júlia Forrás: MVSZ

A múlt évadban a Horváth Lotti, Gachályi Gréta, Kozma Laura, Nagy Blanka összetételű junior női párbajtőr-válogatott az Európa-, majd a világbajnokságon is ezüstérmet szerzett. Az új idényben félig biztosan kicserélődik a csapat, hiszen Gachályi és Nagy is a felnőttek közé lépett.

(Kiemelt képünkön: Rózsás Júlia az első előválogatón nyert serleggel Forrás: MVSZ)