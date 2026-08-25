Nemzeti Sportrádió

Napokon belül kiderül, melyik magyar válogatott atlétára vár doppingvétség miatti eljárás

K. Zs.K. Zs.
2026.08.25. 13:33
Fotó: Getty Images
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atlétika doppingügy dopping
Atlétaberkekben hetek óta széles körben szóbeszéd tárgya, hogy egy válogatott versenyző doppingvétséget követett el, ezért fegyelmi eljárást indítanak ellene. Erről a Magyar Antidopping Csoport már tájékoztatta is az érintett sportolót, akire négyéves eltiltás várhat – derül ki az SzPress Hírszolgálat hírleveléből.

„Én is csak megerősíteni tudom, hogy van egy újabb doppingesetünk, a gyanúba keveredett atléta nevét viszont egyelőre nem közölhetem. Ugyanakkor nem titok, hogy a versenyzőt már értesítettük a vizsgálatok eredményéről, ahogy arról is, hogy mire kell felkészülnie. Ezen a héten, várhatóan szerdán indul fegyelmi eljárás ellene, feláll a hazai sportdöntőbíróság, így napokon belül sor kerülhet az atléta meghallgatására, és nyilvánosságra kerül, hogy kinek kell felkészülnie versenyzői jogainak hosszabb idejű megfosztására” – idézi az SzPress Hírszolgálat Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidopping Csoport vezetőjét.

A Magyar Antidopping Csoport hivatalos honlapjának „Doppingvétségek, doppingfegyelmi ügyek” aloldalán egyelőre „folyamatban” megjelöléssel szerepel egy atlétikával, valamint egy kerékpárral kapcsolatos eljárás.

Úgy tudni, hogy az atléta úgynevezett A-mintája mutatta ki a doppingvétséget, amelyet a B-minta vizsgálata megerősített – írja az SzPress, emlékeztetve: a 2023-ban pozitív vizsgálati eredményt produkáló vágtázó, Máté Tamás, valamint az ellenőrzési rostán tavaly fennakadó gyalogló, Madarász Viktória egyaránt négy évre szóló eltiltást kapott.

 

atlétika doppingügy dopping
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