Napokon belül kiderül, melyik magyar válogatott atlétára vár doppingvétség miatti eljárás

„Én is csak megerősíteni tudom, hogy van egy újabb doppingesetünk, a gyanúba keveredett atléta nevét viszont egyelőre nem közölhetem. Ugyanakkor nem titok, hogy a versenyzőt már értesítettük a vizsgálatok eredményéről, ahogy arról is, hogy mire kell felkészülnie. Ezen a héten, várhatóan szerdán indul fegyelmi eljárás ellene, feláll a hazai sportdöntőbíróság, így napokon belül sor kerülhet az atléta meghallgatására, és nyilvánosságra kerül, hogy kinek kell felkészülnie versenyzői jogainak hosszabb idejű megfosztására” – idézi az SzPress Hírszolgálat Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidopping Csoport vezetőjét.

A Magyar Antidopping Csoport hivatalos honlapjának „Doppingvétségek, doppingfegyelmi ügyek” aloldalán egyelőre „folyamatban” megjelöléssel szerepel egy atlétikával, valamint egy kerékpárral kapcsolatos eljárás.

Úgy tudni, hogy az atléta úgynevezett A-mintája mutatta ki a doppingvétséget, amelyet a B-minta vizsgálata megerősített – írja az SzPress, emlékeztetve: a 2023-ban pozitív vizsgálati eredményt produkáló vágtázó, Máté Tamás, valamint az ellenőrzési rostán tavaly fennakadó gyalogló, Madarász Viktória egyaránt négy évre szóló eltiltást kapott.