Nemzeti Sportrádió

Félezer potenciális szabálysértés áll a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség jelentésében

2026.09.08. 15:00
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Fotó: Getty Images
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Nemzetközi Tesztelő Ügynökség NOB doppingvétség ITA dopping
A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) tavaly 41 770 mintát gyűjtött be 17 300 sportolótól, és csaknem fél ezer potenciális szabálysértést tárt fel – derül ki a világ legnagyobb doppingellenes programokat végrehajtó szervezetének most közzétett éves jelentéséből.

Az önmagát autonóm, független hatóságként meghatározó ITA, amellyel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szerződéses kapcsolatban áll az ötkarikás játékok tisztaságának garantálása céljából, és amely a 2028-as Los Angeles-i olimpia legfőbb doppingellenőre is lesz, 2025-ben több mint 80 partner számára indított antidopping-programokat, és 1370 nemzetközi sporteseményen végzett tesztelést.

Tavaly a szervezet 483 potenciális doppingellenes szabálysértést dolgozott fel, 892 terápiás célú mentesség iránti kérelmet kezelt, és továbbra is irányította a sportolók biológiai útlevél-programját, támogatva a partnerei nevében végzett célzottabb és hírszerzésen alapuló doppingellenes munkát – olvasható a dokumentumban.

Az oktatás továbbra is az ITA sportolóvédelmi küldetésének központi eleme maradt. Az elmúlt évben az ITA tiszta sporttal kapcsolatos felvilágosító tevékenysége több mint 14 ezer sportolót és a versenyzőket segítő személyzetet ért el, míg az ITA webes szemináriumai több mint 15 ezer résztvevőt vonzottak több mint 200 országban.

„Amikor a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség 2018-ban megalakult, a doppingellenes függetlenség inkább ambíció volt, mint valóság” – idézte a jelentés Valérie Fourneyront, az ITA alapítvány kuratóriumának elnökét, aki szerint az ügynökség „mára olyan szervezetté nőtte ki magát, amelyben több mint nyolcvan partner bízik meg doppingellenes programjainak irányításában”.

Az ITA éves jelentése, amely most először jelent meg online formátumban, rögzíti, hogy szakembereik 194 nemzet sportolóit vizsgálták, a legtöbbször az olasz, a francia, a spanyol, az amerikai, az orosz, a belga, a holland, a brit, a kínai és az ausztrál sportolókat tesztelték 2025-ben.

 

Nemzetközi Tesztelő Ügynökség NOB doppingvétség ITA dopping
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