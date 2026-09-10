A teljesítmény, amely meccs embere díjat ért Szoboszlainak az Atlético ellen

Szoboszlai Dominik a 40. percben talált be (VIDEÓ ITT!). Lövésének várható gól-értéke (xG) 0.2 volt, ami nem számít óriási helyzetnek, befejezése nagyon higgadt és pontos volt. A teljes mezőnyből a magyar válogatott csapatkapitánya ért legtöbbször labdához (86), alakította ki a legtöbb helyzetet (5) és hajtotta végre a legtöbb sikeres cselt (4). Emellett hasznos munkát végzett támadásépítésben és védekezésben is: 91%-os sikerességgel (52/57) passzolt, öt hosszú átadásából négy társat talált, a párharcainak több mint felét megnyerte (6/11), illetve egy-egy sima és megelőző szerelést is végrehajtott.

A magyar középpályás ebben az idényben másodszor volt az eredményes – az első találatát még a Premier League nyitófordulójában, a Newcastle vendégeként jegyezte, akkor is egyenlített, de már a 90+9. percben. A Bajnokok Ligájában 45 eddigi meccsén már 13 gólnál jár, ebből 7-et lőtt a Liverpool színeiben. A „vörösök” idei négy mérkőzését végigjátszotta, ezt rajta kívül csak Alisson Becker és Virgil van Dijk mondhatja el magáról, a házi góllövőlistán pedig a 3 gólos Alexander Isak előzi meg.