Nemzeti Sportrádió

A teljesítmény, amely meccs embere díjat ért Szoboszlainak az Atlético ellen

M. Á.M. Á.
2026.09.10. 13:35
null
A teljes mezőnyből a magyar válogatott csapatkapitánya ért legtöbbször labdához (Fotó: Getty Images)
Címkék
BL Liverpool Szoboszlai Dominik Atlético Madrid
Amint arról már beszámoltunk, Liverpool 2–1-re verte meg az Atlético Madridot a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Az UEFA-nál a mérkőzés legjobbjának az egyenlítő gól szerzőjét, Szoboszlai Dominikot választották – a FotMob statisztikáinak segítségével bemutatjuk, milyen teljesítmény áll a döntés mögött.

Szoboszlai Dominik a 40. percben talált be (VIDEÓ ITT!). Lövésének várható gól-értéke (xG) 0.2 volt, ami nem számít óriási helyzetnek, befejezése nagyon higgadt és pontos volt. A teljes mezőnyből a magyar válogatott csapatkapitánya ért legtöbbször labdához (86), alakította ki a legtöbb helyzetet (5) és hajtotta végre a legtöbb sikeres cselt (4). Emellett hasznos munkát végzett támadásépítésben és védekezésben is: 91%-os sikerességgel (52/57) passzolt, öt hosszú átadásából négy társat talált, a párharcainak több mint felét megnyerte (6/11), illetve egy-egy sima és megelőző szerelést is végrehajtott.

A magyar középpályás ebben az idényben másodszor volt az eredményes – az első találatát még a Premier League nyitófordulójában, a Newcastle vendégeként jegyezte, akkor is egyenlített, de már a 90+9. percben. A Bajnokok Ligájában 45 eddigi meccsén már 13 gólnál jár, ebből 7-et lőtt a Liverpool színeiben. A „vörösök” idei négy mérkőzését végigjátszotta, ezt rajta kívül csak Alisson Becker és Virgil van Dijk mondhatja el magáról, a házi góllövőlistán pedig a 3 gólos Alexander Isak előzi meg.

Kapcsolódó tartalom

Szoboszlai egyenlített, Mac Allister bombagólt lőtt – a Liverpool fordított az Atlético ellen

Marcos Llorente gólja után Szoboszlai Dominik egyenlített az első félidő végén. Kerkez Milos 88 percet töltött a pályán.

Szoboszlai Dominik: Mindent elérhetünk, amit csak akarunk

A Liverpool első góljának szerzője szerint ki-ki mérkőzést játszottak az Atletivel.

 

 

BL Liverpool Szoboszlai Dominik Atlético Madrid
Legfrissebb hírek

„A második félidőben mi voltunk a jobb csapat” – Andoni Iraola az Atlético Madrid elleni BL-fordításról

Bajnokok Ligája
5 órája

Szoboszlai Dominik: Mindent elérhetünk, amit csak akarunk

Bajnokok Ligája
14 órája

Háromból három magyar kezdett, Szoboszlai gólt is szerzett – a szerdai BL-eredmények egy helyen

Bajnokok Ligája
15 órája

A PSG erőt demonstrált a Slovan ellen, az Arsenal a végén csak feltörte a nápolyi reteszt

Bajnokok Ligája
15 órája

Szoboszlai egyenlített, Mac Allister bombagólt lőtt – a Liverpool fordított az Atlético ellen

Bajnokok Ligája
15 órája

Nem lehet megállítani a Barcelonát, a katalánok Raphinha és Yamal vezérletével a Feyenoordot is kiütötték

Bajnokok Ligája
17 órája

Megvan az első játékos a BL-ben, aki duplázott és öngólt is szerzett – statisztikák az alapszakasz első játéknapjáról

Bajnokok Ligája
Tegnap, 13:41

Andoni Iraola: Segítek Kerkez Milosnak, hogy szintet lépjen

Bajnokok Ligája
Tegnap, 12:02