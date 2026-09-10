A Paks helyzetjelentést adott Böde Dániel gyógyulásáról

„Már túl vagyok a varratszedésen is. Jelenleg rögzítőben mozgok, a következő lépés, hogy ötven fokig hajlíthatom a lábamat. Elkezdtem a gyógytornát is, úgyhogy szépen, lassan haladunk előre” – idézi a klubhonlap Böde Dánielt, akinek augusztusban edzésen szakadt el a combfeszítő izma.

A térdsérülésből lábadozó Kinyik Ákos már együtt gyakorol a csapattal, de (edző)mérkőzésen csak a válogatott szünetben lép pályára. Bévárdi Zsombor két hónappal ezelőtti térdműtétje után súlyokkal edz, célja, hogy elérje azt a nyújtási-hajlítási fokot, ami után már elkezdheti a kocogást.

Kuzma Hunornak részlegesen beszakadt a jobb combhajlítóizma, az orvosok öt-hat hetes felépülési idővel számolnak.