Nemzeti Sportrádió

A Paks helyzetjelentést adott Böde Dániel gyógyulásáról

K. Zs.K. Zs.
2026.09.10. 14:07
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Böde Dániel a Puskás Akadémia elleni tavaszi bajnokin (Fotó: Török Attila)
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Paks Böde Dániel labdarúgó NB I
A nemrégiben műtéten áteső Böde Dániel már elkezdte a gyógytornát – derül ki a labdarúgót foglalkoztató Paksi FC hivatalos honlapjának csütörtöki híréből.

„Már túl vagyok a varratszedésen is. Jelenleg rögzítőben mozgok, a következő lépés, hogy ötven fokig hajlíthatom a lábamat. Elkezdtem a gyógytornát is, úgyhogy szépen, lassan haladunk előre” – idézi a klubhonlap Böde Dánielt, akinek augusztusban edzésen szakadt el a combfeszítő izma.

A térdsérülésből lábadozó Kinyik Ákos már együtt gyakorol a csapattal, de (edző)mérkőzésen csak a válogatott szünetben lép pályára. Bévárdi Zsombor két hónappal ezelőtti térdműtétje után súlyokkal edz, célja, hogy elérje azt a nyújtási-hajlítási fokot, ami után már elkezdheti a kocogást.

Kuzma Hunornak részlegesen beszakadt a jobb combhajlítóizma, az orvosok öt-hat hetes felépülési idővel számolnak.

 

Paks Böde Dániel labdarúgó NB I
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