Nemzeti Sportrádió

Egészségügyi problémák miatt távozik posztjáról Marc Overmars

T. Z.T. Z.
2026.09.10. 12:51
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Marc Overmars (Fotó: Getty Images)
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Hollandia Marc Overmars Royal Antwerp
Marc Overmars azonnal távozik a belga Royal Antwerp sportigazgatói posztjáról – számolt be róla csütörtökön a barcelonai El Mundo Deportivo. A korábbi villámgyors holland válogatott labdarúgó egészségi problémáira hivatkozva hozta meg a döntését.

Az 53 éves Marc Overmars a Royal Antwerp hivatalos X-oldalán közzétett hosszú üzenetben indokolta meg távozásának okait:

„Mindannyian tudjátok, hogy az egészségem nem optimális. Most már teljesen világosan érzem, hogy ezt a mozgalmas és stresszes életet nem bírom tovább” – olvasható többek között a hosszú levélben, amely megjelent a belga klub közösségi oldalán.

A legendás szélső hozzátette: mindehhez a fáradtság és a kimerültség vezetett, s orvosai szerint ha nem hallgat a figyelmeztető jelekre, komoly egészségügyi kockázatokkal kell számolnia, ezért inkább úgy döntött, hogy a következő hónapokban teljesen felhagy a munkával.

Overmars játékosként 1990-ben a Go Ahead Eaglesben mutatkozott be, majd megfordult többek között az Ajaxban, az FC Barcelonában és az Arsenalban is. A holland válogatottban 85 mérkőzésen 18 gólt szerzett.

A szakembernek már korábban is voltak komoly gondjai az egészségével, 2022 decemberében ugyanis átesett egy szívinfarktuson. 

 

Hollandia Marc Overmars Royal Antwerp
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