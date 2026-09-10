Egészségügyi problémák miatt távozik posztjáról Marc Overmars
Az 53 éves Marc Overmars a Royal Antwerp hivatalos X-oldalán közzétett hosszú üzenetben indokolta meg távozásának okait:
„Mindannyian tudjátok, hogy az egészségem nem optimális. Most már teljesen világosan érzem, hogy ezt a mozgalmas és stresszes életet nem bírom tovább” – olvasható többek között a hosszú levélben, amely megjelent a belga klub közösségi oldalán.
A legendás szélső hozzátette: mindehhez a fáradtság és a kimerültség vezetett, s orvosai szerint ha nem hallgat a figyelmeztető jelekre, komoly egészségügyi kockázatokkal kell számolnia, ezért inkább úgy döntött, hogy a következő hónapokban teljesen felhagy a munkával.
Overmars játékosként 1990-ben a Go Ahead Eaglesben mutatkozott be, majd megfordult többek között az Ajaxban, az FC Barcelonában és az Arsenalban is. A holland válogatottban 85 mérkőzésen 18 gólt szerzett.
A szakembernek már korábban is voltak komoly gondjai az egészségével, 2022 decemberében ugyanis átesett egy szívinfarktuson.