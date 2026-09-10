Egészségügyi problémák miatt távozik posztjáról Marc Overmars

Az 53 éves Marc Overmars a Royal Antwerp hivatalos X-oldalán közzétett hosszú üzenetben indokolta meg távozásának okait:

„Mindannyian tudjátok, hogy az egészségem nem optimális. Most már teljesen világosan érzem, hogy ezt a mozgalmas és stresszes életet nem bírom tovább” – olvasható többek között a hosszú levélben, amely megjelent a belga klub közösségi oldalán.

A legendás szélső hozzátette: mindehhez a fáradtság és a kimerültség vezetett, s orvosai szerint ha nem hallgat a figyelmeztető jelekre, komoly egészségügyi kockázatokkal kell számolnia, ezért inkább úgy döntött, hogy a következő hónapokban teljesen felhagy a munkával.

𝗕𝗿𝗶𝗲𝗳 𝘃𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗢𝘃𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝘀



Beste supporters,



Wekenlang was ik volop plannen aan het maken om jullie uitgebreid toe te spreken na de mercato. Want veel communicatie is er van mij naar jullie de laatste maanden niet geweest. Vandaar dat begin september met stip… pic.twitter.com/xuZpyXLUxa — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 9, 2026

Overmars játékosként 1990-ben a Go Ahead Eaglesben mutatkozott be, majd megfordult többek között az Ajaxban, az FC Barcelonában és az Arsenalban is. A holland válogatottban 85 mérkőzésen 18 gólt szerzett.

A szakembernek már korábban is voltak komoly gondjai az egészségével, 2022 decemberében ugyanis átesett egy szívinfarktuson.