Jövő nyáron egy lépéssel közelebb lesz a BL-ligaszakasz az NB I bajnoka számára

Idehaza az Üllői 129. figyelt fel arra, hogy az UEFA szerdán nyilvánosságra hozta a 2026–2027-es európai kupaidény kiinduló kvótáinak elosztását (access list), amelyből kiderül: a mostani idényt megalapozó listához képest az NB I – elsősorban a Ferencváros nemzetközi szereplésének köszönhetően – két helyet javított (most a 22.), és így a leendő bajnok éppen befér a BL-selejtező első fordulója alól mentesülő csapatok közé.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a legrosszabb forgatókönyv szerint – azonnali BL-, majd azonnali El-kiesés esetén – a magyar bajnok a ligaszakaszba kerülésért játszhat a Konferencialigában. Javulnak a további opciók is: egyetlen BL-kör sikeres teljesítése (az El-selejtező rájátszásának elbukása esetén) Konferencialiga-főtáblát, két BL-továbbjutás (a BL-playoff elbukásakor) Európa-liga-főtáblát ér.

A Magyar Kupa 2027-es győztese az Európa-liga selejtezőjének első körében kezd, míg a két magyar Konferencialiga-induló – ebben sincs változás – a selejtező második fordulójában.