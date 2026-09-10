Nemzeti Sportrádió

De Bruyne a kritikusoknak: Nem tudom, mit vártok, én ez vagyok

V. H. L.V. H. L.
2026.09.10. 14:45
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Kevin De Bruyne nem érti, miért kritizálják az olasz újságírók (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája SSC Napoli Arsenal Kevin De Bruyne alapszakasz
Nem ért egyet a játékát, illetve fizikai állapotát kritizáló olasz sajtóval az SSC Napoli belga játékmestere, Kevin De Bruyne, aki az Arsenallal szemben 1–0-ra elveszett Bajnokok Ligája-mérkőzés után azt is elmondta: jó viszonyt ápol a vezetőedzővel, Massimiliano Allegrivel.

Csípős válasz kaptak a Napoli középpályásától, Kevin De Bruynétől az újságírók, akik az Arsenallal szemben hazai pályán 1–0-ra elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzés után arról kérdezték a belga legendát, mikor játszik végre tudásának megfelelően.

„Ez az igazi De Bruyne. Nem tudom, mit vártok; szerintem jól játszottam. És jól is érzem magam. Tudom, hogy sokan sokfélét mondanak az erőnlétemről, de kezdettől fogva rendben vagyok”idézi a játékmestert a fanpage.it.

Az olasz portál kiemeli: a hazaiak részéről a mérkőzés egyik legjobbja De Bruyne volt, aki Lorenzo Luccának gyakorlatilag gólpasszt adott, ám a csatár elhibázta a ziccert. Az interjúban De Bruyne arról is beszélt, milyen a viszonya az új vezetőedzővel, Massimiliano Allegrivel, miután az előző mesterrel, Antonio Contéval voltak komoly súrlódásaik.

„Jól megértjük egymást, sokkal nyugodtabb és lazább az elődjénél, és olaszul beszél hozzám, nem angolul” – összegezte dióhéjban eddigi tapasztalatait a 35 éves játékos.

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BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Napoli (olasz)–Arsenal (angol) 0–1 (Ödegaard 75.)
Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) 6–1 (O. Dembélé 17., 23., F. Torres 31., 47., 57., F. Ruiz 87., ill. S. Camara 58.)
Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 2–1 (Szoboszlai 40., A. Mac Allister 50., ill. M. Llorente 17.)
Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) 3–1 (Catamo 27., L. Suárez 57., Zalazar 63., ill. Torreira 6.)
KORÁBBAN
Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) 5–1 (Raphinha 3., 57., Adeyemi 22., Yamal 77., Gabriel Jesus 85., ill. Steijn)
VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger 3–1 (Demirovic 20., 26., 32., ill. Tripic 22.)

 

Bajnokok Ligája SSC Napoli Arsenal Kevin De Bruyne alapszakasz
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