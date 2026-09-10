De Bruyne a kritikusoknak: Nem tudom, mit vártok, én ez vagyok

Csípős válasz kaptak a Napoli középpályásától, Kevin De Bruynétől az újságírók, akik az Arsenallal szemben hazai pályán 1–0-ra elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzés után arról kérdezték a belga legendát, mikor játszik végre tudásának megfelelően.

„Ez az igazi De Bruyne. Nem tudom, mit vártok; szerintem jól játszottam. És jól is érzem magam. Tudom, hogy sokan sokfélét mondanak az erőnlétemről, de kezdettől fogva rendben vagyok” – idézi a játékmestert a fanpage.it.

Az olasz portál kiemeli: a hazaiak részéről a mérkőzés egyik legjobbja De Bruyne volt, aki Lorenzo Luccának gyakorlatilag gólpasszt adott, ám a csatár elhibázta a ziccert. Az interjúban De Bruyne arról is beszélt, milyen a viszonya az új vezetőedzővel, Massimiliano Allegrivel, miután az előző mesterrel, Antonio Contéval voltak komoly súrlódásaik.

„Jól megértjük egymást, sokkal nyugodtabb és lazább az elődjénél, és olaszul beszél hozzám, nem angolul” – összegezte dióhéjban eddigi tapasztalatait a 35 éves játékos.