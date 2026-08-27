Farkas Balázs döntőbe jutott a fallabda Budapest Openen

Farkas Balázs 3:0-ra legyőzte a negyedik helyen kiemelt egyiptomi Musztafa el-Szirtit a fallabdázók PSA Budapest Open elnevezésű versenyének csütörtöki elődöntőjében.
A magyar játékos – aki a múlt héten a nyolcaddöntőig jutott a szintén Budapesten rendezett Európa-bajnokságon – némi meglepetésre mindhárom szettben magabiztosan, 32 perc alatt győzött; Farkas az 55., ellenfele a 41. helyen áll a világranglistán.
A Millenárison zajló, 43 500 dollár összdíjazású viadal honlapja szerint a pénteken 19 órakor kezdődő fináléban a nyolcadikként rangsorolt indiai Velavan Senthilkumar (54.) vár Farkasra.
FALLABDA
BUDAPEST OPEN
Elődöntő
Velavan Senthilkumar (indiai, 8.)–Veer Chotrani (indiai, 3.) 3:2 (–9, 8, 7, –1, 10)
Farkas Balázs–Musztafa el-Szirti (egyiptomi, 4.) 3:0 (4, 3, 7)
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