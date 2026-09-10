Szombaton Szentgotthárdra várják a bringásokat, az Őrség Ringre

Az Aktív Magyarország Program támogatásával évről évre a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) rendezi meg helyi kerékpáros szervezetekkel, klubokkal együttműködésben a Ring kerékpáros sorozatot, amely egy magyarországi, amatőröknek és családoknak is szóló országúti kerékpáros teljesítménytúra-sorozat, célja a kerékpározás és az aktív életmód népszerűsítése. Magyarország nagy hegységeit egy-egy szervezett bringás eseményen kerülik meg a résztvevők, jellemzően kétféle távon, biztosított és kijelölt útvonalon. Nem elsősorban verseny, inkább bringás kihívás és közösségi esemény. A teljesítménytúrákra azokat is várjuk, akik soha nem vettek még részt kerékpáros rendezvényen indulóként vagy nem rendelkeznek nagy kerékpáros rutinnal, hiszen az esemény nem csak profiknak szól.



Az idei sorozat áprilisban a Zselic Ringgel kezdődött, és szeptember 12-n a Szentgotthárdról induló Őrség Ringgel folytatódik. Ez lesz a 10. állomás ebben az évben, és ezen kívül még kettőt rendeznek idén (szeptember 26-án jön a Börzsöny Ring, szobi indulással, október 10-én pedig a Pannonhalma Ring) . Az Őrség Ringen két táv közül is választhatnak a résztvevők. A rövidebb táv 42 km, 300 m szintemelkedéssel, a hosszabb táv 94 km, 600 m szintemelkedéssel.



A rövidebb táv



„Akár egy könnyebben teljesíthető túrát keresel, akár közel 100 kilométerrel tennéd próbára magad, még nem késő csatlakozni” – fogalmaz programajánlójában az Őrség Ring kapcsán az Aktív Magyarország Facebook-oldala. Nevezni ugyanis a szombati rajt előtti utolsó óráig lehet (9.30 órától van az első rajt), de akkor is kizárólag online, a ringsorozat.hu oldalon keresztül.

A túra a Szentgotthárdi Sport- és Szabadidőközponttól indul. Az útvonalat rendőrök, polgárőrök és a szervezők biztosítják forgalomkorlátozás mellett, de útzár nem lesz. A célban minden résztvevőt egy-egy adag étellel várnak a szervezők. Egyénileg és 3-5 fős csapatokban is lehet nevezni a túrára.

A hosszabb táv





„Az útvonal Magyarország legnyugatibb városából, a Rába-folyó mellett fekvő Szentgotthárdról indul és érkezik – mutatja be a túrát a szervezők a sportnaptar.hu-n. – A teljes útvonal alacsony forgalmú közúton halad! Az első 6.5 km szinte teljesen sík, de fokozott gépjárműforgalom lehetséges, majd az Őrségbe érkezve a táj dimbes-dombossá változik, helyenként igazi kihívások elé állítva a bringást. Kondorfa és Őriszentpéter közötti szakaszon 2 darab 8-10 százalékos lejtő is található, mely veszélyes lehet, ezért fokozott figyelmet kérünk a lejtőkön való guruláskor. Őriszentpéteren, az Őrség egyetlen körforgalmában található az első és a második frissítőpont, ahol lehetőség lesz visszapótolni a kalóriákat, friss ivóvíz, izó ital tölthető a kulacsokba.”



Attól függően, hogy mikor, melyik távra és egyénileg vagy csapatban nevez-e valaki, különböző nevezési díjak vannak, melyek a következőket tartalmazzák: befutócsomagot; a rövid táv éremmel és a hosszú táv éremmel kategória teljesítőinek egyedi érmet; időmérést; rajtszámot; egészségügyi biztosítást a rendezvényközpontban; frissítést; egy adag ételt a célban; útvonal jelölést és ahol szükséges útvonal biztosítást, professzionális képanyagot.

A legfontosabb információk a túráról

Helyszín: Szentgotthárdi Sport- és Szabadidőközpont (9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos u. 57.)

Időpont: 2026. szeptember 12. (8:00-16 óra)

Érkezés: 8:00 órától

Rajtok időpontja: hosszú táv: 09.30 óra és rövid táv: 09:35 óra

A rajtcsomagok és a rajtszámok a rajt/cél központ nyitását követően, 8.00 órától van lehetőség.

Választható távok

– Hosszú táv – 94 km, 600 méter szintemelkdés, 3 frissítő pont

– Rövid táv – 42 km, 300 méter szintemelkedés, 1 frissítő pont

Részvételi feltételek

Az eseményen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt.

Minden résztvevő köteles az útvonalon a KRESZ szabályait, valamint az útvonal biztosításában részt vevők instrukcióit betartani.

A rendezvényeken bukósisak viselése kötelező.

A nevezési díjakról és további részletekről itt olvashat!