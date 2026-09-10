A DVTK profi szerződést kötött két korosztályos válogatott labdarúgójával

A védőként, védekező középpályásként is bevethető Szemes Levente és a szélső védő Váradi Soma személyében két korosztályos válogatott játékosával kötött profi szerződést a DVTK – tudtuk meg csütörtökön az NB II-es labdarúgócsapat hivatalos honlapjáról.
Szemes Levente az Eger SE utánpótlásában kezdte karrierjét, jelenleg a DVTK U17-es együttesének a tagja, míg Váradi Soma a kezdetektől piros-fehér címeres mezben futballozik, ebben az idényben 15 esztendősen a DVTK U16-os korosztályát erősíti – írja a klubhonlap.
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