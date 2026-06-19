Strandkézilabda-vb: a szövetségi edző szerint óriási dolog lenne az éremszerzés

Gulyás István tavaly tíz év után távozott a nemzeti csapat éléről. Posztját Hajdu Tamás vette át, aki több mint tíz esztendőn át tevékenykedett a válogatott másodedzőjeként.

„Ősszel összeraktuk a 24 fős bő keretet, a felkészülést pedig januárban kezdtük el Budapesten, fedett pályán” – nyilatkozta pénteken az MTI-nek.

Hozzátette, amikor a terembajnokságok megengedték, hosszú hétvégéket csináltak maguknak, tavasztól pedig az agárdi strandkézilabda-központban tartottak egy-egy napos összetartásokat hétfőnként. A teremszezon lezárása óta minden hétvégén együtt gyakorolt a csapat, amely vasárnap utazik a horvát főváros melletti Jarun-tóhoz, ahol hétfőn edzőmérkőzést játszik az Egyesült Államok együttesével.

„Hosszú távra építünk, ezért alakítottuk ki a 24 fős bő keretet, amelybe több fiatalt hívtunk, de az utazó keret nem sokat változott. Az a tervünk, hogy egészséges átmenetet képezünk majd a kiöregedők és az újonnan feljövők között” – magyarázta a tréner.

Visszatért a keretbe többek között Melnicsuk Viktor, aki korábban Veszprémben, Balatonfüreden és Komlón is kézilabdázott, a következő szezonban pedig a Budai Farkasok játékosa lesz.

A magyarok kedden 11 órakor az Afrika-bajnok Tunéziával találkoznak, amelyet a legutóbbi világbajnokság középdöntőjében 2–0-ra legyőztek. Kedden 19 órakor következik a csoportrangadó a dánok ellen, akik 2019-ben és 2021-ben Európa-bajnokok, 2023-ban bronzérmesek lettek, a legutóbbi két világbajnokságon pedig egyaránt ezüstérmet szereztek. A két együttes a két évvel ezelőtti vb-n is azonos csoportba került, akkor a magyarok 2–1-re nyertek.

Szerdán 13 órától – az Észak-Amerika és a Karibi-térség bajnokságának második helyezettjeként kijutó – Puerto Rico ellen zárja a csoportkört a magyar együttes. Az első három helyezett jut a középdöntőbe, amelynek mérkőzéseit csütörtökön és pénteken játsszák. A negyeddöntőkre és az elődöntőkre szombaton, a helyosztókra vasárnap kerül sor.

„Az első célunk a legjobb nyolc közé jutás, aztán a négy közé kerülés, hogy esetleg éremért tudjunk játszani, de a strandkézilabda teljesen kiszámíthatatlan. Mindent megteszünk, hogy a legjobb nyolcba jussunk, és ha érem lógna a nyakunkban, az szerintem óriási dolog lenne” – közölte Hajdu.

A mostani torna nem kvalifikációs világbajnokság. A jövő évi Európa-bajnokság kvalifikál majd a következő vb-re, ahonnan pedig a Világjátékokra lehet majd kijutni.

A férfiválogatott úgy jutott ki az idei vb-re, hogy negyedik lett a tavalyi Európa-bajnokságon. A magyar női csapat a hetedik helyen végzett Antalyában, ezért nem vezet részt a vb-n.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Balogh Ádám, Nahaj László

Szélsők: Rozmán Bence, Fodor Bence, Csuka Balázs, Gyene Norbert, John András

Irányító: Melnicsuk Viktor

Beállók: Kun Attila, Csákay Botond

Védekezők: Sápi Adorján, Nagy-Jávori Zalán

Specialisták:Vizes Patrik, Hajdu Balázs, Zakics Bence

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Csoportkör, 1. forduló: Magyarország–Tunézia, 11.00

Csoportkör, 2. forduló: Magyarország–Dánia, 19.00

Csoportkör, 3. forduló: Magyarország–Puerto Rico, 13.00