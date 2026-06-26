Strandkézilabda-vb: csoportelsőként negyeddöntős a magyar válogatott

Hajdu Tamás szövetségi edző csapata a maximális négy ponttal jutott tovább a csoportkörből, a középdöntőben pedig csütörtökön előbb 2–1-re kikapott Portugáliától, majd 2–0-ra legyőzte Iránt. A mieink negyeddöntőbeli ellenfele csak később válik ismertté.

Eredmény, középdöntő, I. csoport, 3. (utolsó) forduló:

Magyarország–Spanyolország 2–0 (25–20, 22–20)

a magyar pontszerzők: Kun 13, Gyene 12, Hajdu 10, Vizes 6, John 4, Csákay 2

A két csapat a tavalyi Európa-bajnokságon kétszer is találkozott egymással: a középdöntőben 2–0-s magyar, az elődöntőben 2–1-es spanyol siker született. A legutóbbi világbajnokság középdöntőjében 2–0-ra a spanyol együttes nyert. Péntek délelőtti mérkőzésük – amelyre a spanyol együttes százszázalékos mérleggel érkezett – tétje a csoportelsőség volt.

Az első játszmában a gyors támadásokat erőltető spanyolok négy ponttal elléptek, de Balogh Ádám védéseinek köszönhetően a hatodik percben már a mieink vezettek 12–10-re. Újabb két Balogh-bravúrt követően már 20–14 volt az állás, az utolsó perc is hatpontos különbségnél kezdődött, a szett pedig 25–20-as magyar sikerrel zárult.

A második felvonás ötödik percében ismét négy ponttal vezetett Spanyolország, és ezúttal Nahaj László védései után sikerült fordítania a magyar csapatnak (18–16). Az ellenfél játékosait többször is ápolni kellett a pályán egy-egy kisebb ütközés után, ez nem kedvezett a gyors játékstílusuknak. A hajrában egy kivédekezett spanyol támadás és egy magyar időkérés után újabb gólra már nem is volt szükség a csoportelsőséget jelentő 2–0-s sikerhez.

csütörtökön játszották:

1. forduló:

Portugália–Magyarország 2–1 (25–24, 18–23, 9–4)

2. forduló:

Magyarország–Irán 2–0 (22–20, 23–22)