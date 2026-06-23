Strandkézi-vb: Tunézia legyőzésével kezdett a magyar válogatott

A kezdés előtt Hajdu Tamás szövetségi edző az MTI-nek elmondta, hogy csapata vasárnap, az érkezés után a francia, hétfőn pedig az amerikai válogatottal játszott rendkívül hasznos edzőmérkőzést a vb helyszínén, a horvát fővárostól délnyugatra fekvő Jarun-tó partján.

A harmadik perc végén, Balogh Ádám első védése, majd Vizes Patrik találata után vezettek először a magyarok, akik a legutóbbi világbajnokságon is találkoztak az Afrika-bajnokság címvédőjével és a középdöntőben 2–0-ra győztek. Csakhamar Nahaj László is védett egy tunéziai lövést, az ellenfél mégis remekül tartotta magát egy ideig. Két percen belül 22–16-ra elléptek John Andrásék, ekkor az észak-afrikaiak időt kértek, de a hátralévő időben már nem volt esélyük az egyenlítésre, az első játszmát a magyarok 25–22-re megnyerték.

A második felvonás ötödik percében, 10–10-es állásnál Hamza Fallah piros lap miatt végleg kivált a játékból. Ennek ellenére csapata a folytatásban is remekül tartotta a lépést a magyarokkal, sőt Hajdu Balázs és Kun Attila rontott lövése után kétszer is támadhatott a vezetés visszaszerzéséért. Az utolsó percben Tunézia a keresztlécet találta el, Gyene Norbert viszont nem hibázott, majd Hajdu Tamás időkérése után Kun is eredményes volt, ezzel biztossá vált a magyar siker.

STRANDKÉZILABDA

Világbajnokság, Zágráb, férfiak

B-csoport

1. forduló

Magyarország–Tunézia 2–0 (25–22, 23–22)

A magyar pontszerzők: Gyene 19, John 11, Vizes 8, Hajdu 6, Kun 4

2. forduló

19.00: Magyarország–Dánia