Nemzeti Sportrádió

Három belga klub is figyeli az ETO FC támadóját – sajtóhír

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.06. 11:24
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Njie Belgiumban folytathatja (Fotó: Török Attila)
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Nfansu Njie ETO FC Jupiler League
A Voetbalnieuws című belga oldal szerint három Jupiler League-csapat mellett francia élvonalbeli és angol másodosztályú labdarúgóklubok is figyelik Nfansu Njie-t, az ETO FC támadóját.

Ezen a nyáron a legutóbb Kassán kölcsönben szereplő Kovács Mátyás, valamint az MTK-s Átrok Zalán is Belgiumba szerződött, ami jól mutatja, hogy a nyugat-európai országban figyeli a magyar bajnokságot. A voetbalnieuws.be oldal szerint újabb NB I-es játékos folytathatja pályafutását a Jupiler League-ben.

A honlap kiemeli, hogy az ETO FC szélsője, Nfansu Njie remekül kezdte az idényt, hat mérkőzésen háromszor is eredményes volt, így felkeltette három, egyelőre meg nem nevezett belga élvonalbeli klub figyelmét. A voetbalnieuws.be szerint a francia élvonalból és az angol másodosztályból is van érdeklődés a 21 éves labdarúgó iránt.

Njie árát 500 ezer euróra becsüli a Transfermarkt, de a belga forrás biztos benne, hogy ennyiért semmiképpen nem engedik el a győriek.

 

Nfansu Njie ETO FC Jupiler League
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