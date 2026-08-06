Három belga klub is figyeli az ETO FC támadóját – sajtóhír

Ezen a nyáron a legutóbb Kassán kölcsönben szereplő Kovács Mátyás, valamint az MTK-s Átrok Zalán is Belgiumba szerződött, ami jól mutatja, hogy a nyugat-európai országban figyeli a magyar bajnokságot. A voetbalnieuws.be oldal szerint újabb NB I-es játékos folytathatja pályafutását a Jupiler League-ben.

A honlap kiemeli, hogy az ETO FC szélsője, Nfansu Njie remekül kezdte az idényt, hat mérkőzésen háromszor is eredményes volt, így felkeltette három, egyelőre meg nem nevezett belga élvonalbeli klub figyelmét. A voetbalnieuws.be szerint a francia élvonalból és az angol másodosztályból is van érdeklődés a 21 éves labdarúgó iránt.

Njie árát 500 ezer euróra becsüli a Transfermarkt, de a belga forrás biztos benne, hogy ennyiért semmiképpen nem engedik el a győriek.