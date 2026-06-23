Egyiptomi varázslat – Smahulya Ádám jegyzete

Hogy a „nagytesó” távozik vagy mégis marad-e Liverpoolban, a következő hetekben kristályosodhat ki. Ennél most sokkal jobban foglalkoztatja a játékos rajongóit és az egyiptomi drukkereket, hogy meddig jut a válogatott a tornán. Eddig mérkőzést sem nyert soha a vb-n, most meg jó az esély arra, hogy csoportelsőként végezzen. Ha így lesz, Egyiptom viszonylag könnyű ellenfelet kaphat a legjobb harminckettő között, és bejuthat a nyolcaddöntőbe. Ebben az esetben pedig borítékolható, hogy Mohamed Szalah megdönti a szövetségi kapitány, Hosszam Hasszan rekordját, és ő lesz a nemzeti csapat történetének legeredményesebb futballistája. De valószínűbb, hogy már Irán ellen megtörténik a csúcsbeállítás vagy a csúcsdöntés.

Sokak szerint túlzó volt, amikor tavaly tavasszal az Anfield közepén egy trónon ülve jelentette be a szerződéshosszabbítást. Ám Liverpoolban sokáig ő volt a király, Egyiptomban pedig most is az. Sőt, talán az sem túlzás, hogy ő a válogatott történetének valaha volt legjobb labdarúgója. A klasszisát pedig jelzi, hogy eddig az összes vb-mérkőzésen gólt vagy gólpasszt jegyzett, amin pályára lépett. Árnyalja a képet, hogy eddig csak négy vb-találkozón bizonyíthatott, de ez a teljesítmény akkor is elismerésre méltó.

Egyiptom mindig is varázslatos, rejtélyes országnak számított a fáraókkal, a múmiákkal és a piramisokkal. Legalább ekkora rejtély, hogy Mohamed Szalah miért csak az utóbbi kilenc-tíz évben, a Liverpoolhoz igazolása után mutatta meg igazán a klasszisát. Ám ezen már kár elmélkedni, inkább Messihez, Ronaldóhoz és a többi veterán klaszishoz hasonlóan élvezzük az ő utolsó vb-villanásait is.

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