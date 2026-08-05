Törökország meghódítása – Smahulya Ádám jegyzete

MÉG SZOKNI KELL. Mohamed Szalah csaknem egy évtizedig futballozott Liverpoolban, az öszes nagy trófeát megnyerte a csapattal, a munkamoráljáról pedig legendák keringenek. A világbajnok Alexis Mac Allister azt mondta, sohasem látott senkit, aki ennyire keményen edzett volna. A sok helyen Egyiptom királyának hívott csatár évek óta az egyik legnépszerűbb futballistának számít, az Insta­gramon csaknem hetvenmillióan követik, többen, mint Vinícius Júniort, Lamine Yamalt vagy Jude Bellinghamet. Aki szerződteti, az nemcsak kiváló futballistát igazol, hanem marketingszempontból is hatalmasat szakít. Nem csoda, hogy a szurkolók hónapok óta találgatták, vajon hol folytatja, miután biztossá vált, hogy kilenc év után elhagyja a Liverpoolt.

Sokáig Szaúd-Arábia tűnt a legesélyesebb célállomásnak, de természetesen szóba került az Egyesült Államok, esetleg valamelyik nagy múltú olasz klub is. Később lehetett hallani a Besiktas érdeklődéséről, de amikor képbe került Törökország, még akkor sem sokan tippeltek volna arra, hogy végül a Trabzonsporban köt ki. Még szokni kell őt a klub piros-kék csíkos mezében. Főleg hatvanegyes mezszámmal a hátán. Hétszeres bajnok csapatról van szó, korábban játszott itt Daniel Sturridge, Alexander Sörloth és Nicolas Pépé is, Mohamed Szalah azonban nyilvánvalóan más polcon van. Valahol ott, ahol a korábban szintén Törökországban futballozó Roberto Carlos, Didier Drogba és Samuel Eto’o. A megszerzése tehát nemcsak a Trabzon­spor, hanem az egész török klubfutball történetének egyik legnagyobb igazolása. És ha minden jól megy, nemsokára a Groupama Arénában léphet pályára a Ferencváros elleni Európa-liga-selejtezőben. Sokan elégedetlenkedtek, amikor Sallai Roland a Galatasarayba igazolt, de Szalah klubváltása is bizonyítja, hogy az elit ligák után ma már Törökország az egyik legvonzóbb célállomás Európában.

A kérdés persze, ami minden drukkerben ott motoszkál, hogy miért éppen a Trabzon­spor. Ha a pénz lett volna a szempont, Szaúd-Arábiában vélhetően még többet keresett volna. Ha az, hogy minél magasabb szinten játszhasson, mehetett volna egy BL-szereplő együtteshez.

A fő cél állítólag az volt, hogy formában maradjon a jövőre rendezendő Afrika-kupára, emellett azért a bére sem lesz kevés, és a törökök futball iránti rajongása is kellő vonz­erőt jelenthetett. Szokni kell őt a Trabzon mezében, de könnyen lehet, hogy Egyiptom királya Liverpool után Törökországot is meghódítja.