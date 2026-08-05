Törökország meghódítása – Smahulya Ádám jegyzete
MÉG SZOKNI KELL. Mohamed Szalah csaknem egy évtizedig futballozott Liverpoolban, az öszes nagy trófeát megnyerte a csapattal, a munkamoráljáról pedig legendák keringenek. A világbajnok Alexis Mac Allister azt mondta, sohasem látott senkit, aki ennyire keményen edzett volna. A sok helyen Egyiptom királyának hívott csatár évek óta az egyik legnépszerűbb futballistának számít, az Instagramon csaknem hetvenmillióan követik, többen, mint Vinícius Júniort, Lamine Yamalt vagy Jude Bellinghamet. Aki szerződteti, az nemcsak kiváló futballistát igazol, hanem marketingszempontból is hatalmasat szakít. Nem csoda, hogy a szurkolók hónapok óta találgatták, vajon hol folytatja, miután biztossá vált, hogy kilenc év után elhagyja a Liverpoolt.
Sokáig Szaúd-Arábia tűnt a legesélyesebb célállomásnak, de természetesen szóba került az Egyesült Államok, esetleg valamelyik nagy múltú olasz klub is. Később lehetett hallani a Besiktas érdeklődéséről, de amikor képbe került Törökország, még akkor sem sokan tippeltek volna arra, hogy végül a Trabzonsporban köt ki. Még szokni kell őt a klub piros-kék csíkos mezében. Főleg hatvanegyes mezszámmal a hátán. Hétszeres bajnok csapatról van szó, korábban játszott itt Daniel Sturridge, Alexander Sörloth és Nicolas Pépé is, Mohamed Szalah azonban nyilvánvalóan más polcon van. Valahol ott, ahol a korábban szintén Törökországban futballozó Roberto Carlos, Didier Drogba és Samuel Eto’o. A megszerzése tehát nemcsak a Trabzonspor, hanem az egész török klubfutball történetének egyik legnagyobb igazolása. És ha minden jól megy, nemsokára a Groupama Arénában léphet pályára a Ferencváros elleni Európa-liga-selejtezőben. Sokan elégedetlenkedtek, amikor Sallai Roland a Galatasarayba igazolt, de Szalah klubváltása is bizonyítja, hogy az elit ligák után ma már Törökország az egyik legvonzóbb célállomás Európában.
A kérdés persze, ami minden drukkerben ott motoszkál, hogy miért éppen a Trabzonspor. Ha a pénz lett volna a szempont, Szaúd-Arábiában vélhetően még többet keresett volna. Ha az, hogy minél magasabb szinten játszhasson, mehetett volna egy BL-szereplő együtteshez.
A fő cél állítólag az volt, hogy formában maradjon a jövőre rendezendő Afrika-kupára, emellett azért a bére sem lesz kevés, és a törökök futball iránti rajongása is kellő vonzerőt jelenthetett. Szokni kell őt a Trabzon mezében, de könnyen lehet, hogy Egyiptom királya Liverpool után Törökországot is meghódítja.