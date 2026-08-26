Nézőcsúcs lehet a Hungarian Darts Trophyn

„Nagy erőkkel készülünk, ráfordultunk a kivitelezési fázisra. Most már a játékosokkal is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, egyeztetjük az érkezésüket, és azt, hogy miben tudunk nekik segíteni. Az egész szervezőcsapat Hungarian Darts Trophy-lázban ég” – mondta Takács Péter, a Hungarian Darts Trophyt szervező Darts Event ügyvezetője az MTI-hez eljuttatott tájékoztatásban.

A világ legjobb játékosait tömörítő PDC szervezet European Tour-sorozatába tartozó viadalon a világelső Luke Littlert leszámítva szinte minden világsztárt láthat a hazai közönség. Színpadra lép többek között Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Stephen Bunting, Nathan Aspinall és Luke Humphries, és a szervezők Gary Anderson érkezésében is bíznak. Az biztos, hogy az MVM Dome-ban sporttörténelmet láthatnak majd a rajongók, ugyanis Beau Greaves révén első alkalommal lép táblához női játékos a European Touron. A magyar közönség Borbély András, Biró Milán, Kádár László és Major Nándor személyében négy hazai játékosnak szurkolhat.

„Nagyon jó lenne magyar sikert látni, és úgy gondolom, ehhez nem feltétlenül kellene óriási csodának történnie. Két magyar játékos délután, kettő este lép színpadra, és mindenkinek megvan az esélye arra, hogy jó eredményt érjen el. A sorsolás természetesen sok mindent meghatároz majd” – tette hozzá Takács Péter.

A Hungarian Darts Trophy az elmúlt években a European Tour egyik legnagyobb közönséget vonzó állomásává vált. Takács Péter szerint a jegyértékesítési adatok alapján ismét kiemelkedő nézőszám várható, és akár újabb rekord is születhet az MVM Dome-ban.

„Hajszálra vagyunk attól, hogy ismét nézőcsúcsot döntsünk, ami augusztus utolsó hétvégéjén nagy eredmény. Aki kilátogat, elsősorban bulira számíthat, másodsorban is bulira, harmadsorban pedig izgalmas mérkőzésekre” - tette hozzá az ügyvezető.