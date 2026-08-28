Hungarian Darts Trophy: Borbély András és Biró Milán búcsúzott, a címvédő Niko Springer továbbment

A torna beharangozójában Borbély András többek között azt mondta lapunknak: ha sikerül azt a játékot a színpadra vinnie, amit tavaly az angol Luke Woodhouse ellen, elégedett lesz magával, és bármi megtörténhet – Borbély kimagasló teljesítménnyel rukkolt ki egy éve az MVM Dome-ban, 96.55-tel két és fél ponttal magasabb átlagot dobott, mint ellenfele, háromszor is bullal fejezte be a kiszállót, egy alkalommal megoldotta a 170-et. A rivális ugyan fordított, és 6–4-re nyert, Borbély azonban alaposan megörvendeztette a magyar drukkereket.

És sokáig úgy tűnt, idénre is van egy nagy dobása – a negyedik PDC-színpadi versenyén szereplő Borbélynak (ez volt a harmadik Hungarian Darts Trophyja, illetve tavaly kvalifikált a müncheni European Tour-fordulóra) a világranglista-29. angol Dave Chisnall volt az ellenfele a péntek délutáni szakasz utolsó meccsén az első fordulóban. „Chizzy” nem mostanában futja a legjobb éveit, de eddigi pályafutása során hatszor játszott döntőt kiemelt PDC-tornán, 2021-ben pedig elődöntős volt a világbajnokságon, nem mellesleg nyolc ET-állomáson emelhette fel a trófeát.

Borbély villámrajtot vett, 180-as kört is dobva hozta a kezdését, majd brékelte Chisnallt, akinek a második legben összevissza mentek a nyilai. Borbély a harmadik legben ráment a 144-es kiszállóra, a két tripla 20 után viszont kívülre dobott a dupla 12-nél – Chisnall pedig kegyetlenül bevágta a 136-ot, majd később egyenlített (2–2-ig ugyanaz volt a játék menete, mint tavaly Woodhouse ellen). A hétfőn 21. születésnapját ünneplő Borbély ezután ismét megvillant, 107-es kiszállóval újra vezetett, ám ezt követően ismét visszaesett tömegben, és ellenfele tévesztéseit sem sikerült kihasználnia. Az angol 101-es kilépővel egyenlített, és innentől magyar riválisa fölé kerekedett, aki a folytatásban már nem nyert leget. Chisnall 120-szal zárta le a mérkőzést.

„Borzasztóan csalódott vagyok, meg sem közelítettem azt a szintet, amit szerettem volna – értékelt kritikusan Borbély András a sajtónak. – Igen, nyertem három leget Dave Chisnall ellen, de ez kevés ; az első két leg jó volt, utána semmi nem jött össze. Szeretném majd visszanézni a meccset, és megtalálni, mi mehetett félre. Hálás vagyok a közönségnek, nagyon jó érzés a magyar szurkolók előtt játszani, ezért is sajnálom, hogy nem játszottam úgy, ahogy szerettem volna és ők is megérdemelték volna.”

A szakasz második meccsén Biró Milán lépett táblához – a 20 éves játékos a négy magyar közül a legkevésbé tapasztalt. Ahogy a helyszíni műsorfüzet is kitér rá, érdekesség, hogy Biró az NB II-es Ajka korosztályos csapataiban futballozott, de egy sérülés miatt egy éve befejezte a labdarúgást. Nagyjából két és fél éve foglalkozik a dartscal, eddig jobbára korosztályos WDF-tornákon és a PDC Development Touron szerepelt – a rendező ország játékosainak megtartott selejtezőn viszont Kovács Patrikot ejtette ki, majd a kijutásért Végső Jánost 6–0-val múlta felül. Az ő riválisa is magasan jegyzett volt: a világranglista-27. angol Andrew Gilding 2023-ban megnyerte a UK Opent. Biró igen tisztességes, 85.83-as átlagot hozott össze ellene, a harmadik legben pedig vagányul megpróbálta a dupla duplát: 133 pontra a tripla 19 után két dupla 19 jött volna, az első bement, a másodiknál belül dobta a nyilat. Gilding összességében annyira jól kiszállózott (12/6, 50%), hogy nem hagyott sok esélyt Birónak, aki ezután már csak egyszer dobhatott rá a duplára.

„Élveztem a játékot, persze jobban élveztem volna, ha az ellenfelem nem dob meg szinte mindent – így a mérkőzés után Biró. – Ezzel a formával nem lehetett mit kezdeni, de óriási élmény és nagy mérföldkő volt az első PDC-színpadi szereplésem. Köszönöm szépen mindenkinek, aki a közönség soraiból, vagy aki otthonról drukkolt nekem, sajnálom, hogy ennél többet nem tudtam nyújtani. Az eredmény miatt nem vagyok boldog, nyilván rossz érzés, ha lenullázzák az embert, de a játékommal nem vagyok elégedetlen.”

Biró Milánnak esélye sem volt... (Fotó: Árvai Károly)

A nap első meccsén kisebb meglepetésre az elmúlt két vb-n nyolcaddöntős Kevin Doets nem tudta legyőzni a finn Jonas Masalint – márciusban a göttingeni European Tour-állomás első körében lenullázta őt, ezúttal viszont csupán négy jó kísérlete volt a duplára a 35-ből (11.43%), így a finn játékosnak 80 alatti átlag és 28.57% (21/6) elég volt a továbbjutáshoz. Ritchie Edhouse simán jutott túl a kiszállókkal bajlódó (11/1) Connor Scutt ellen, ahogy a címvédő Niko Springer sem hagyott sok lehetőséget Maik Kuivenhovennek, aki csak kétszer dobhatott duplára. William O’Connor Samuel Price-t, Keane Barry klasszis teljesítménnyel (100.77, 15/6 a duplákra) búcsúztatta Martin Schindlert, míg Ryan Joyce 9 duplakísérletből hatot eltalált, miközben ellenfele, Cristo Reyes a 15-ből csak hármat.

Az esti szakaszban Kádár László Daryl Gurney-vel, Major Nándor Niels Zonnevelddel játszik.

PDC EUROPEAN TOUR, 11. ÁLLOMÁS, HUNGARIAN DARTS TROPHY, MVM DOME

1. FORDULÓ

Délutáni szakasz

Jonas Masalin (finn, 76.03)–Kevin Doets (holland, 80.24) 6–4

Andrew Gilding (angol, 95.94)–Biró Milán (85.83) 6–0

Ritchie Edhouse (angol, 88.90)–Connor Scutt (angol, 75.89) 6–1

Niko Springer (német, 95.06)–Maik Kuivenhoven (holland, 91.35) 6–1

William O’Connor (ír, 97.10)–Samuel Price (angol, 89.45) 6–2

Keane Barry (ír, 100.77)–Martin Schindler (német, 95.97) 6–2

Ryan Joyce (angol, 86.87)–Cristo Reyes (spanyol, 96.11) 6–3

Dave Chisnall (angol, 89.11)–Borbély András (80.49) 6–3

Később

Esti szakasz (19.00)

Dirk van Duijvenbode (holland)–David Písek (cseh)

Daryl Gurney (északír)–Kádár László

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Callan Rydz (angol)

Joe Cullen (angol)–Adam Leek (ausztrál)

Rob Cross (angol)–Beau Greaves (angol)

Niels Zonneveld (holland)–Major Nándor

Cameron Menzies (skót)–Tom Sykes (angol)

Damon Heta (ausztrál)–James Hurrell (angol)